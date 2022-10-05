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KKTC'den BM'ye 'tanıma' resti!

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM kürsüsünden KKTC’nin tanınması çağrısının ardından ilk somut adım geldi.

05 Ekim 2022 Çarşamba 09:23
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KKTC'den BM'ye 'tanıma' resti!



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM kürsüsünden KKTC’nin tanınması çağrısının ardından ilk somut adım geldi. KKTC, Rumlar’dan izin alarak görev yapan BM Barış Gücü’ne KKTC ile de anlaşma yapması için bir ay süre tanıdı. BM Barış Gücü anlaşma yapmazsa KKTC tarafındaki iki kampından çekilmek zorunda kalacak.

KKTC, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta BM kürsüsünden tanınma çağrısından ardından ilk somut adımı attı. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk ve Rum sınır hattındaki ara bölge dışında KKTC’de de 2 kamp ve bir temas noktası bulunan BM Barış Gücü’nün Rumlar’dan izin alarak görev yaptığını belirterek, “Misafirlik bitti, ya KKTC ile askeri anlaşma imzalar ya da KKTC’den çekilirler” resti çekti.

ERDOĞAN’DAN TARİHİ ADIM

Tahsin Ertuğruloğlu, Hürriyet’e verdiği demeçte tarihi adımın Türkiye ile dayanışma içinde atıldığını belirterek, “TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta BM kürsüsünden KKTC’nin tanınması ve ambargoların kaldırılması çağrısı tarihi bir adım oldu. Kıbrıs Türk halkı için bayram niteliğinde bir çağrı oldu, gurur duyduk” dedi.

GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜLER

New York temasları sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Barış Operasyonların’dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüştüklerini anlatan Ertuğruloğlu, BM’ye Kuvvetler Anlaşması (SOFA) taslağını sunduklarını, KKTC’nin tanınması için yeni adımlar da atacaklarını kaydetti.

BİR AY MÜHLET VERİLDİ

BM’nin taslağı inceleyeceğini anlatan Ertuğruloğlu, “En kısa sürede cevap vereceklerini söylediler ama biz fazladan bir ay süre tanıdık. KKTC olarak net bir şekilde onlara diyoruz ki ‘Bakın, KKTC topraklarında sizin görev yapmanızın onayını verecek olan makam Rum hükümeti değildir, biziz. Biz bunca sene misafirperverlik yaptık, izin verdik ama artık bu bitti. Yanıt olumsuz gelirse de atmamız gereken adımlardan asla çekinmeyiz. 1974’ten sonra Türk askerinin güvencesiyle yaşıyoruz, BM askeri KKTC’den giderse gider” ifadelerini kullandı.

SOFA ANLAŞMASI NEDİR

KKTC’nin BM’den istediği uluslararası alanda SOFA (Status of Forces Agreement) adıyla bilinen askeri statü anlaşması, bir ülkede görev yapacak yabancı askerlerin tabi olacakları hukuk sistemi, görev tanımları ve yükümlülükleri ile yetkilerini belirliyor. Anlaşma ev sahibi ülke ile asker gönderen taraf arasında yapılıyor.

BM’NİN KKTC’DE İKİ KAMPI VAR

BM Kıbrıs Barış Gücü günümüzde KKTC ile Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki 180 kilometrelik sınır hattında oluşturulan, ‘Yeşil Hat’ adı verilen 346 kilometrekarelik bölgeyi kontrol ediyor. Barış Gücü 19 ülkeden 1009 asker ve sivil memurdan oluşuyor. KKTC’de biri Gazimagosa kentinde, diğeri Lefke’de 2 kampı bulunan Barış Gücü’nün başkent Lefkoşa’da da Ledra Palace yakınında bir temas noktası bulunuyor.

LAKABI ‘BM TATİL GÜCÜ’

BM Barış Gücü, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra Kıbrıs’ta kayda değer olay olmaması nedeniyle halk arasında “BM tatil gücü” adıyla anılıyor. Kıbrıs, BM asker ve sivil bürokratların özellikle tercih ettiği görev yeri.

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