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KKTC'den gidiş uçuşları da durduruldu mu?

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Dairesi KKTC’ye uçuşlarla ilgili notam yayımladı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 13:11
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KKTC'den gidiş uçuşları da durduruldu mu?

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Dairesi KKTC’ye uçuşlarla ilgili notam yayımladı.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’den alınan bilgiye göre; yayımlanan notam ile bu geceyarısından 13 Eylül Pazar akşamına kadar KKTC’ye geliş uçuşları durduruldu.

Gidişler konusunda ise herhangi bir notam yayımlamadıklarını bildiren Sofi, uçakların boş gelmesi halinde gidiş uçuşlarının yapılabileceğini söyledi.

Sofi, acil uçuşlar, askeri ve ambulans uçakların ise bu karardan muaf tutulduğunu belirtti 

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