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KKTC Din Görevlileri Derneği’nden Kadir Gecesi Mesajı

KKTC Din Görevlileri Derneği, halkın, Müslüman Türk dünyasının ve İslam âleminin Kadir Gecesini kutlayarak, barışın, adaletin, kardeşliğin, hoşgörünün,  huzur ve mutluluğun bütün yeryüzünde tesisini ve devamını diledi. 

08 Mayıs 2021 Cumartesi 09:47
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KKTC Din Görevlileri Derneği’nden Kadir Gecesi Mesajı

Dernek Başkanı Gökan İnik, bu gece idrak edilecek Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kadir gecesinin “Bin aydan daha hayırlı” olan mübarek bir gece olduğuna işarete ederek, “ Kadir gecesini bu derece yücelten sebeplerden biri, insanlığın dünya ve ahiret mutluluğunu elde edebilmesi, insanlık âlemini zulmetten nura ve huzura kavuşturmak için gerekli olan temel esasları ihtiva eden Kur'an-ı Kerim'in, bu geceden itibaren insanlığın ufuklarını aydınlatmaya başlamış olmasıdır” dedi.

Bu gecede bolca dua edilmesi çağrısı yapan İnik,  şunları kaydetti:

“Mevcut pandemi vesilesi ile camilerimizde cemaat olarak bir araya gelemeyecek olsak da her birimiz evimizi birer mescide çevirerek, bu mübarek geceyi idrak edebiliriz. Bu mübarek kandil gecesinde çokça dua edelim. Kendimiz için, ailemiz için, ülkemiz için, İslam Âlemi ve bütün insanlığın kurtuluşu için bolca dua edelim.

İki yıldan beridir bütün Dünyayı sağlık, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan olumsuz etkileyen, Covid-19 pandemi sürecinin de sona ermesi için, Rabbimize bu mübarek kadir gecesinde bolca dua ve niyazda bulunalım. 

Maddî-manevi bütün sıkıntılarımıza, bunalan ruhlarımıza, daralan kalplerimize bu gecenin bir şifa olması duası ile halkımızın, Müslüman Türk dünyasının ve İslam âleminin Kadir Gecesini kutlar, barışın, adaletin, kardeşliğin, hoşgörünün,  huzur ve mutluluğun bütün yeryüzünde tesisini ve devamını Yüce Allah’tan niyaz ederim.”

Anahtar Kelimeler:
KKTC Din Görevlileri DerneğiKadir Gecesi
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