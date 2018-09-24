KKTC Japonya'da Tanıtıldı

TURİZM KIBRIS - ÖZEL HABER

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 'JATA Turizm EXPO Japonya 2018 Fuarı'nda açılan stantta, KKTC temsil edildi.

Başkent Tokyo'da, 20 Eylül'de başlayan 'JATA Turizm EXPO Japonya 2018 Fuarı', 23 Eylül'de sona erdi. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin turizm acentesi ve tur operatörleriyle birlikte katılım gösterdiği fuara bu yıl da ilgi büyüktü.

Fuara KKTC’den Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Turizm sektörünün önemli isimleri katıldı.

KKTC standına Japon halkının ilgisi çok yoğun oldu.