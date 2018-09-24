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KKTC Japonya'da Tanıtıldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 'JATA Turizm EXPO Japonya 2018 Fuarı'nda açılan stantta, KKTC temsil edildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 09:11
KKTC Japonya'da Tanıtıldı

TURİZM KIBRIS - ÖZEL HABER

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 'JATA Turizm EXPO Japonya 2018 Fuarı'nda açılan stantta, KKTC temsil edildi.

Başkent Tokyo'da, 20 Eylül'de başlayan 'JATA Turizm EXPO Japonya 2018 Fuarı', 23 Eylül'de sona erdi. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin turizm acentesi ve tur operatörleriyle birlikte katılım gösterdiği fuara bu yıl da ilgi büyüktü.

Fuara KKTC’den Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Turizm sektörünün önemli isimleri katıldı.

KKTC standına Japon halkının ilgisi çok yoğun oldu.

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Anahtar Kelimeler:
KKTCJaponyaTokyoJATA Turizm EXPO Japonya 2018 FuarıFuarTemsilGündemKıbrıs
Yorumlar
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Doğru Söz 2018-09-24 09:48:00

Japonya'dan Kuzey Kıbrıs'a turist mi gelecek Allah aşkına. Dünya'nın öbür ucu ve üstelik ada devleti. Rum tarafında hiç Japon göremezsiniz. Bu fuar için yapılan masrafın 15 yılda geri dönüşü olursa adımı Nigoli korum. Gezme çıkartmak için masraf! İyi gezmeker ladies&gentlemen!

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vatandaşşş 2018-09-24 09:34:31

zavallı japonları kandırıp bu pisliğin içine getireceksiniz kriz geçirip telefolacaklar onlar alışkın değil pisliğe gidin daha pis bir ırk bulun

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Girneli 2018-09-24 10:23:42

Ooo super haber, 2019 Japon tutistlerle dolacak adamizin kuzeyi:) Cok begeneceklerdir hatta her sene gelirler artik... Plajlarimiz, casinolarimiz var :)

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Doğru Söz 2018-09-24 11:27:05

Olmayacak duaya amin demek !

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Gibri 2018-09-24 12:37:49

Birileri bu tanıtımlardan para yer .

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Venedikli 2018-09-24 12:39:45

Tanıtımda bütün dağlarımızın askerle dolu olduğunu da şöylediler mi

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