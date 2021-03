KKTC… KUZEY KIBRIS TEKSAS CUMHURİYETİ…!!!

“Beylik tabancası” ve “Silah” lafını duyduğumda aklıma üç şey gelir;

1-Cinnet

2-İntihar

3-Ölüm…

Son 2,5 ayda yaşanan iki olaya bakalım, birincisi 8 Ocak tarihinde Geçitkale köyünde yaşanan aile dramı… 14 yaşında bir çocuk, emekli subay olan babasının beylik tabancası ile önce anne, babasını vuruyor, ardından da intihar ediyor, dayanılması imkansız bir acı…

İkinci olay ise 20 Mart tarihinde gerçekleşiyor, 8 yaşındaki bir çocuk, polis emeklisi olan babasının yine beylik tabancası ile oynarken silah ateş alıyor ve çocuk ölüyor, dayanılması imkansız bir acı daha…

Bir silahı evde bulundurmak yasal olabilir, ancak o silahın kilit altında bulundurulmaması, şarjörünün dolu olması, silaha takılı olması, bir de bunun üzerine namluya mermi sürülmüş halde, ulaşması kolay bir yerde muhafaza edilmesi ölümlü bir kazaya davetiyedir…

Devlet ne diyor…??? “Silahı kilit altında tutmakla yükümlüsünüz”… Peki kim denetliyor…??? Kim kontrol ediyor…???

Hiç kimse…

Her yasada olduğu gibi, denetlenmeyen hiçbir yasa, ilgili yasanın hiçbir işe yaramadığının kesin kanıtıdır… Bu ülkede sivil kullanımda iki bin adetin üzerinde kayıtlı silah var, en az bir o kadar da kayıt dışı ve kaçak silah olduğuna eminim…

Yirmi bin kayıtlı avcıya ait de yüz bine yakın av tüfeği var… Neden…??? Çünkü Devlet her avcıya üçer adet av, ikişer adet de spor amaçlı olmak üzere, adam başı beşer adet tüfek bulundurma hakkı veriyor… Bunu avcıların kara kaşına, kara gözüne değil de, sırf avcılardan daha fazla ruhsat parası toplamak için yaptığına da inanıyorum…

Bir ülkede avın ve av tüfeğinin yasaklanması ütopik olduğu kadar, kişisel silah tasarrufunun toptan yasaklanması da bir o kadar realistikdir, tek gereken ise siyasi iradedir…

Örneğin Yeni Zelanda’da iki yıl önce cami baskını sırasında 51 kişi öldürülmüş, Yeni Zelanda Hükümeti bir hafta gibi kısa bir sürede karar alarak, ülkede silah yasağı almış ve elli bine yakın silah ve tüfeğe el koymuştu… Felaket karşısında iyi niyet, kararlılık ve siyasi irade işte budur…

Bizde her yılbaşı gecesi yüzlerce insan “Hanzovari” bir alışkanlıkla tabanca ile havaya ateş eder, bugüne kadar bu olaydan dolayı polisin herhangi bir kişiyi sorguladığını, soruşturduğunu görmedik…

Kısaca bu “Fantastik” Devlet vatandaşına diyor ki, “At da gorkma gardaş”, peki yarın biri veya birileri vurulursa, ölürse ne olacak…??? Bir şeyleri yasaklamak için illa ki birilerinin daha ölmesi mi gerekiyor…???

Neyse boş verin, zaten “İnsan” öldürmek için 17 yaşında çocukları askere alan, ama “Keklik” öldürmek için 21 yaş sınırı koyan bir ülkeden benim silah yasağı beklemem saflıktan başka bir şey değil…

O zaman yaşasın Kuzey Teksas…