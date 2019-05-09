Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
BD tarihinde bir ilk: Üç...
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...

KKTC siyasetinde yeni dönem

Başbakan Tufan Erhürman’ın bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunduğu istifasıyla tamamlanırken, siyasette yeni bir süreç başladı.

09 Mayıs 2019 Perşembe 11:20
KKTC siyasetinde yeni dönem
banner44

KKTC’nin ilk dörtlü koalisyon hükümeti”sıfatını taşıyan CTP-HP-TDP-DP koalisyonunun 460 gün süren ömrü, Başbakan Tufan Erhürman’ın bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunduğu istifasıyla tamamlanırken, siyasette yeni bir süreç başladı.

İstifanın ardından gözler yeni hükümetin hangi partilerce kurulacağına çevrildi. Siyasi partilerde dün başlayan değerlendirme toplantıları bugün de devam edecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman’ın istifasını sunduğu görüşmede yaptığı açıklamada, siyasi partilerin kendi arasında istişarelerini tamamlamasından sonra görüşmelerine pazartesi başlayacağını ve ardından güvenoyu alabilecek bir hükümet oluşumu için görevlendirme yapacağını açıkladı.

ANAYASAL SÜREÇ

7 Ocak 2018’deki erken genel seçiminin ardından 2 Şubat’ta kurulan ve 15 Şubat’ta güvenoyu alan 4’lü koalisyon hükümetinin istifasıyla Anayasa gereği Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni hükümeti kurabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline görev verecek. Bu görevi alacak milletvekilinin 15 gün içinde hükümeti oluşturması, aksi halde görevi iade etmesi gerekiyor.

Yeni hükümet kuruluncaya kadar, şimdiki hükümet görevine devam edecek.

Yeni hükümetin kurulması halinde Cumhurbaşkanınca atanan Bakanlar Kurulu’nun listesi, tam olarak, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak. Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak ve ardından güvenoylamasına gidilecek.

Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından sonra iki tam gün sonra görüşmeler başlayacak ve bittikten bir tam gün sonra oylama yapılacak. Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor.

DÜN NELER YAŞANMIŞTI?

Koalisyon hükümetinde bir süredir konuşulan sıkıntılar, önceki gün Meclis’te gündeme gelmiş, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın oğlunun yönetici olduğu Rauf R. Denktaş Üniversitesi’ne arazi kiralaması eleştirilere yol açmıştı.

Maliye Bakanı ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş dün bakanlıktan istifasını açıklarken, koalisyon ortağı partilerden Halkın Partisi’nin parti meclisi dün yaptığı toplantıda 4’e karşı 55 oyla koalisyondan çekilme kararı almıştı.

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise yeni bir hükümet oluşumuna imkan vermek üzere istifa kararı aldığını ve istifasını bugün Cumhurbaşkanı’na sunacağını açıklamıştı.

CTP-HP-TDP-DP KOALİSYONU

4 siyasi partinin ilk kez bir koalisyon oluşturmasıyla kurulan hükümet, 50 üyeli Cumhuriyet Meclisi’nde 27 milletvekiline sahip.

7 Ocak 2018 seçimlerinde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3’er ve YDP de 2 milletvekili çıkarmıştı.

KKTC’DE HÜKÜMETLER… YENİ HÜKÜMET 35’İNCİ HÜKÜMET OLACAK

KKTC’nin ilan edildiği 15 Kasım 1983’ten bugüne 34 hükümet görev yaptı. Yeni kurulacak hükümet, ülkenin 35’inci hükümeti olacak.

Başbakanlık web sitesindeki bilgilere göre KKTC’de hükümetler ve görev yaptıkları tarihler şöyle:

1. III. Çağatay Hükümeti (15.03.1982 - 13.12.1983)

2. II. Konuk Hükümeti (13.12.1983 - 19.07.1985)

3. I. Eroğlu Hükümeti (19.07.1985 - 02.09.1986)

4. II. Eroğlu Hükümeti (02.09.1986 - 23.05.1988)

5. III. Eroğlu Hükümeti  (23.05.1988 - 11.05.1989)

6. III. Eroğlu Hükümeti Değişiklik (11.05.1989 - 20.06.1990)

7. IV. Eroğlu Hükümeti (20.06.1990 - 24.03.1992)

banner41
8. IV. Eroğlu Hükümeti Değişikliği (24.03.1992 - 01.01.1994)

9. I. Atun Hükümeti (01.01.1994 - 08.01.1995)

10. I. Atun Hükümeti Değişikliği (18.01.1995 - 22.05.1995)

11. II. Atun Hükümeti (22.05.1995 - 11.12.1995)

12. III. Atun Hükümeti (11.12.1995 - 16.08.1996)

13. V. Eroğlu Hükümeti  (16.08.1996 - 16.09.1998)

14. V. Eroğlu Hükümeti Değişikliği (16.09.1998 - 30.12.1998)

15. VI. Eroğlu Hükümeti (30.12.1998 - 08.06.2001)

16. VII. Eroğlu Hükümeti (08.06.2001 - 13.01.2004)

17. Talat Hükümeti (13.01.2004 - 09.08.2004)

18. Talat Hükümeti (09.08.2004 - 08.03.2005)

19. Talat Hükümeti (08.03.2005 - 26.04.2005)

20. Soyer Hükümeti (26.04.2005 - 25.09.2006)

21. II.Soyer Hükümeti (25.09.2006 - 04.06.2007)

22. II.Soyer Hükümeti Değişiklik (04.06.2007 - 11.03.2008)

23. II.Soyer Hükümeti Değişiklik (11.03.2008 - 04.05.2009)

24. Eroğlu Hükümeti (04.05.2009 - 17.05.2010)

25. Küçük Hükümeti (17.05.2010 - 06.04.2011)

26. Küçük Hükümeti Değişiklik (06.04.2011 - 07.09.2012)

27. Küçük Hükümeti Değişiklik (07.09.2012 - 18.09.2012)

28.  Küçük Hükümeti Değişiklik (18.09.2012 - 06.06.2013)

29. Siber Hükümeti (06.06.2013 - 02.09.2013)

30. Yorgancıoğlu Hükümeti Değişiklik (02.09.2013 - 10.10.2014)

31. Yorgancıoğlu Hükümeti Değişiklik (10.10.2014 - 16.07.2015)

32.  Kalyoncu Hükümeti (16.07.2015 - 16.04.2016)

33. Özgürgün Hükümeti (16.04.2016 - 02.02.2018)

34. Erhürman Hükümeti (2 Şubat 2018-9 Mayıs 2019)

banner22
Anahtar Kelimeler:
KKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlikbank davası başlıyor!
Çiftlikbank davası başlıyor!
Güzelyurt’ta ev yangını
Güzelyurt’ta ev yangını
Engelliler Haftası etkinlikleri başladı
Engelliler Haftası etkinlikleri başladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim