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KKTC Sulama İletim Tünelinin Temeli Atıldı

KKTC’ye tarım suyu ulaştıracak 420 metre çapında, 5.7 kilometre uzunluğundaki KKTC sulama iletim tünelinin temeli atıldı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 17:48
KKTC Sulama İletim Tünelinin Temeli Atıldı

Tepebaşı’nda yer alan tünelin temeli, Tarım Bakanı Erkut Şahali ile TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve protokolün katılımıyla, bugün 14.30 sıralarında gerçekleştirildi.

184 milyon TL maliyetle yılda 100 milyon TL katkı sağlayacak tünelin, 500 günde tamamlanması öngörülüyor. 

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4.20 metre çapında 5.7 km uzunluğundaki tünel inşaatında, 3.5 metre çapında 450 metre uzunluğunda galeri, 1.5 metre çapında ve 582 metre uzunluğunda çelik boru imalatı yapılacak.


Temel atma törenine, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TC Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, bazı bakanlar, milletvekilleri, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. 

Törende sırasıyla DSİ Genel Müdürü Mevlut Aydın, TC Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Akif Özkaldı, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuşma yaptı.

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KKTC Sulama Iletim TüneliTemelTarım SuyuHaberGündemKıbrıs
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