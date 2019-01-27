KKTC Tüketiciler Derneği’nin Başkanı yeniden Hasan Yılmaz Işık...

Kurul toplantısında faaliyet ve mali raporun onaylanmasını müteakip derneğin yeni yönetim ve kurullarının seçimi yapıldı.



Dernek başkanı Hasan Yılmaz Işık tarafından yapılan açıklamaya göre, genel kuruldan sonra yapılan seçimde görev dağılımına göre oluşturulan yönetim kurulu şöyle açıklandı:



Başkan Hasan Y. Işık

Başkan Yardımcısı Noyan Köroğlu

Genel Sekreter Ahmet Yıldırım

Genel Sekreter I.Yardımcısı Dr. Fehmi Oktay

Genel Sekreter II. Yardımcısı Ferit Tanoğlu

Mali Sekreter Sevinç Kaymakamtorunları



Halkla İlişkiler Sekreteri Emine DavutoğluFaal Üye Raziye UlaşFaal Üye Bihter BeyazyüzF. Üye Neşe FellahoğluF.Üye Naran MesutoğluF.Üye Seher YerliF.Üye Gülriz ÖzverirF.Üye Yonca Ersen YaylalıF.Üye Erdil SerdaroğluF. Üye Tahsin Altıncıoğlu