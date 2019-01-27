KKTC Tüketiciler Derneği’nin Başkanı yeniden Hasan Yılmaz Işık...

Kurul toplantısında faaliyet ve mali raporun onaylanmasını müteakip derneğin yeni yönetim ve kurullarının seçimi yapıldı.
Dernek başkanı Hasan Yılmaz Işık tarafından yapılan açıklamaya göre, genel kuruldan sonra yapılan seçimde görev dağılımına göre oluşturulan yönetim kurulu şöyle açıklandı:
Başkan Hasan Y. Işık
Başkan Yardımcısı Noyan Köroğlu
Genel Sekreter Ahmet Yıldırım
Genel Sekreter I.Yardımcısı Dr. Fehmi Oktay
Genel Sekreter II. Yardımcısı Ferit Tanoğlu
Mali Sekreter Sevinç Kaymakamtorunları
Faal Üye Raziye Ulaş
Faal Üye Bihter Beyazyüz
F. Üye Neşe Fellahoğlu
F.Üye Naran Mesutoğlu
F.Üye Seher Yerli
F.Üye Gülriz Özverir
F.Üye Yonca Ersen Yaylalı
F.Üye Erdil Serdaroğlu
F. Üye Tahsin Altıncıoğlu