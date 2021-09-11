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KKTC'ye gelecek olanların dikkatine!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin yeni kararlarına göre, KKTC’ye girişlerde son 72 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi ve AdaPass sitesinden alınacak QR kodu şartı devam edecek.

11 Eylül 2021 Cumartesi 13:55
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KKTC'ye gelecek olanların dikkatine!

QR kodu alamayanlar 27 Eylül’e kadar gerekli evraklarla ülkeye girebilecek.

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararları açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkeye hava-deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak kişiler, ülke giriş kriterleri göz önünde bulundurularak, (yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR test sonucu) yolculuk öncesi adapass.gov.ct.tr adresinden yolcu formunu doldurarak alacakları QR kodu ile adaya giriş yapabilecek.

Bu işlemi yapamayan kişiler gerekli evraklarıyla 27 Eylül tarihine kadar ülkeye giriş yapabilecek,ancak QR kodu alarak ülkeye giriş yapacak kişiler hızlı geçiş imkanından yararlanacak.

Siteye giriş yapan; KKTC vatandaşlarının “ADAPASS”, TC vatandaşlarının “HEALTHPASS”, AB vatandaşlarının “GREENPASS”, UK vatandaşlarının “NHS QR Kodlu Evrak” ve eklenen evrakların, ülkeye girişte kontrol edilecek olması nedeniyle kişilerin beraberinde getirmesi gerekiyor.

Diğer ülke vatandaşlarının geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını  uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri gerekirken, eklenen evraklar, ülkeye girişte kontrol edilecek. Bu nedenle kişilerin evrakları beraberinde getirmesi gerekiyor. Uygulama, 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacak.

Öte yandan haftalık Covid-19 verilerinde 31 Ağustos ile 7 Eylül arasındaki karşılaştırma tablosuna göre, ülkede test pozitiflik oranı yüzde 1,02’den yüzde 1,34’e yükselerek, yüzde 31,37 arttı.

Anahtar Kelimeler:
Bulaşıcı Hastalıklar Üst KomitesiKKTCye GirişPCR TestiAdapass
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