KKTC’de 12-18 Yaşın Aşılanması Başlıyor

Bakan Ünal Üstel aşılama, aşı sertifikalarının güneyde geçerli sayılmaması ve öğrencilerle ilgili ilk kez Kıbrıs Objektif Web TV’de detaylı açıklama yaptı.

12-18 YAŞIN AŞILANMASI BAŞLIYOR

Sağlık Bakanı Dt.Ünal Üstel 12-18 yaş arasındaki vatandaşların aşılanmasının pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyesi dikkate alınarak 12-18 yaş arası gençlere pazartesi gününden itibaren Biontech aşısının salınmaya başlanacağını açıkladı. 12-18 yaş arası gençlerin Biontech aşısı dışında da aşı merkezinde var olan aşılardan salınabileceğini vurguladı.

12-18 yaş arası gençlerin aşılanması için Yakın Doğu Üniversitesi’nin ülke genelindeki aşı merkezleri ile anlaşma yapıldığını söyleyen Sağlık Bakanı Üstel, bu yaş grubunda yaklaşık 20 bin vatandaşın olduğunu belirtti.

55 YAŞ ÜZERİNE 3.DOZ AŞILAMA

Ahmet Özsoy ile Objektif Söyleşiler programında ilk kez ve önemli açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Üstel, şu anda 70 yaş üzeri yapılan üçüncü doz aşılamanın pazartesinden itibaren 55 yaş üzerine salınmaya başlanacağını da duyurdu.

Kaynak : Kıbrıs Objektif