KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha

KKTC’de Covid-19 can almaya devam ediyor.
İskele bölgesinin sevilen isimlerinden Emekli Diş Doktoru 74 yaşındaki Şakir Söker yoğun bakımdaki mücadelesini kaybetti.
KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 229'a yükselmiş oldu
Emekli Diş Doktoru 74 yaşındaki Şakir Söker yoğun bakımdaki mücadelesini kaybetti.
KKTC’de Covid-19 can almaya devam ediyor.
İskele bölgesinin sevilen isimlerinden Emekli Diş Doktoru 74 yaşındaki Şakir Söker yoğun bakımdaki mücadelesini kaybetti.
KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 229'a yükselmiş oldu