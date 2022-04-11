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KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha

Emekli Diş Doktoru 74 yaşındaki Şakir Söker yoğun bakımdaki mücadelesini kaybetti. 

11 Nisan 2022 Pazartesi 20:28
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KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha

KKTC’de Covid-19 can almaya devam ediyor.

İskele bölgesinin sevilen isimlerinden Emekli Diş Doktoru 74 yaşındaki Şakir Söker yoğun bakımdaki mücadelesini kaybetti. 

KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 229'a yükselmiş oldu

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