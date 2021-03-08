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KKTC’DE GEÇEN HAFTA 37 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ, 7 KİŞİ YARALANDI

 KKTC’de geride bıraktığımız haftada 37 trafik kazası meydana geldi, 7 kişi yaralandı.

08 Mart 2021 Pazartesi 11:39
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KKTC’DE GEÇEN HAFTA 37 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ, 7 KİŞİ YARALANDI

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 1 - 7 Mart tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen trafik kazalarına, süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak,  yakın takip ve diğer etkenler sebep oldu.

Kazalarda toplam hasar miktarı 530 bin TL olurken, Lefkoşa’da 18, Gazimağusa’da 9, Girne’de 8, İskele’de 2 trafik kazası meydana geldi.

2 BİN 286 SÜRÜCÜYE KONTROL… 231’İ RAPOR EDİLDİ

Polis tarafından ülke genelinde aynı günler içerisinde yapılan trafik kontrollerinde ise toplam 2 bin 286 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 231 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat ( 106 ), Tehlikeli Sürüş ( 3 ), Dikkatsiz Sürüş ( 16 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 12 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 7 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 5 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 18 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 8 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 1 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 2 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 13 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ) ve 36 diğer.”

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