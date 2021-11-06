Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Milyonluk uyuşturucuyla yakalandılar!
Milyonluk uyuşturucuyla yakalandılar!
Hücreden kaçtı!
Hücreden kaçtı!
Vahşice öldürüldü!
Vahşice öldürüldü!
Lefkoşa sapığı!
Lefkoşa sapığı!
Sapığın hırsız arkadaşı!
Sapığın hırsız arkadaşı!
banner107

KKTC’de İlk kez İEZB Tarafından AB Onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği KKTC’de bir ilke imza atıyor.

06 Kasım 2021 Cumartesi 10:09
84 Okunma
KKTC’de İlk kez İEZB Tarafından AB Onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi
banner108

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (İEZB) ile UGETAM A.Ş.-İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş.  iş birliğinde KKTC’de Avrupa Birliği onaylı mesleki dallarda yeterlilik belgesi için protokol imzaladı.

İEZB Başkanı Serkan Kırmızı yaptığı açıklamada,

Günümüzde, dünyanın pandemiden ötürü ekonomik zorlukların olduğu bir dönemden geçmekteyiz. Bunun yanısıra küresel ısınma ile artan doğa felaketleri ülkeleri ve insanları ekonomik olarak zorlamanın yanında üretimi de büyük sekteye uğratmaktadır. Son 2 yıldan beri  Ülkemiz; pandemiden dolayı yaşanan ekonomik zorlukların yanında bir de istikrarsız hükümet ve çözüm üretemeyen politikacılarla boğuşmaktadır. Bu kadar zorluklara rağmen ülkemizde üretimi yenide ayağa kaldırmak ve ekonomiyi düzeltmek mümkün. 2022 yılına, güzel planlamalar ve uygulamalı üretimle girilirse ülkemizin kötü giden ekonomisini kısa sürede toparlamak mümkün olacaktır.

Bu süreçte kaliteli ve istikrarlı üretim için, alanında uzman kalifiye elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Göreve geldiğimizden bu yana kalifiyeli eleman yetiştirmek için özverili çalışmalarımız artarak devam etmektedir. Gelinen süreçte, alanında uzman AB destekli sertifika için Mesleki Yeterlilik sınav sistemini adamızda bir ilk olarak yaptığımız protokolle gerçekleştiriyoruz.

Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB), gerekli girişimlerden sonra imzalanan protokolle bu sınavlar, ülkemizde İEZB-MEM bünyesinde UGETAM A.Ş.-İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş.  iş birliğinde yapılacaktır.

Esnafımızın uzmanlığı olduğu alanda sınava girerek alacağı MYB, Avrupa Birliği ülkelerin de geçerli olacak ve esnafımızın Avrupa Birliği’nde başvurduğu işlerde ki iş alımında çok yardımcı olacaktır. Ayrıca bu sınavlar ve kazanılacak MYB sonrası tüm mesleklere disiplin gelecektir. Bundan sonra, esnaf çalışanları hangi alanda ise o belge üzerinde mesleğini profesyonel olarak icra edebilecektir.

Her zaman şu sözüm vardır. “Yakın geleceğe mesajımız var” İşte bu yakın geleceğe ilk mesajlarımızdan biri olan İEZB-MEM ile UGETAM A.Ş.-İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş. arasında imzalanan Mesleki Yeterlilik Belgesi protokolü tüm esnafımıza hayırlı ve uğurlu olsun.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Özel gereksinimli çocukları topluma kazandırmak hepimizin görevidir”
“Özel gereksinimli çocukları topluma kazandırmak hepimizin görevidir”
Gülşen Şimşek hayatını kaybetti
Gülşen Şimşek hayatını kaybetti
Gönyeli'de uyuşturucu operasyonu!
Gönyeli'de uyuşturucu operasyonu!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim