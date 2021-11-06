KKTC’de İlk kez İEZB Tarafından AB Onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (İEZB) ile UGETAM A.Ş.-İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş. iş birliğinde KKTC’de Avrupa Birliği onaylı mesleki dallarda yeterlilik belgesi için protokol imzaladı.

İEZB Başkanı Serkan Kırmızı yaptığı açıklamada,

Günümüzde, dünyanın pandemiden ötürü ekonomik zorlukların olduğu bir dönemden geçmekteyiz. Bunun yanısıra küresel ısınma ile artan doğa felaketleri ülkeleri ve insanları ekonomik olarak zorlamanın yanında üretimi de büyük sekteye uğratmaktadır. Son 2 yıldan beri Ülkemiz; pandemiden dolayı yaşanan ekonomik zorlukların yanında bir de istikrarsız hükümet ve çözüm üretemeyen politikacılarla boğuşmaktadır. Bu kadar zorluklara rağmen ülkemizde üretimi yenide ayağa kaldırmak ve ekonomiyi düzeltmek mümkün. 2022 yılına, güzel planlamalar ve uygulamalı üretimle girilirse ülkemizin kötü giden ekonomisini kısa sürede toparlamak mümkün olacaktır.

Bu süreçte kaliteli ve istikrarlı üretim için, alanında uzman kalifiye elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Göreve geldiğimizden bu yana kalifiyeli eleman yetiştirmek için özverili çalışmalarımız artarak devam etmektedir. Gelinen süreçte, alanında uzman AB destekli sertifika için Mesleki Yeterlilik sınav sistemini adamızda bir ilk olarak yaptığımız protokolle gerçekleştiriyoruz.

Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB), gerekli girişimlerden sonra imzalanan protokolle bu sınavlar, ülkemizde İEZB-MEM bünyesinde UGETAM A.Ş.-İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş. iş birliğinde yapılacaktır.

Esnafımızın uzmanlığı olduğu alanda sınava girerek alacağı MYB, Avrupa Birliği ülkelerin de geçerli olacak ve esnafımızın Avrupa Birliği’nde başvurduğu işlerde ki iş alımında çok yardımcı olacaktır. Ayrıca bu sınavlar ve kazanılacak MYB sonrası tüm mesleklere disiplin gelecektir. Bundan sonra, esnaf çalışanları hangi alanda ise o belge üzerinde mesleğini profesyonel olarak icra edebilecektir.

Her zaman şu sözüm vardır. “Yakın geleceğe mesajımız var” İşte bu yakın geleceğe ilk mesajlarımızdan biri olan İEZB-MEM ile UGETAM A.Ş.-İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş. arasında imzalanan Mesleki Yeterlilik Belgesi protokolü tüm esnafımıza hayırlı ve uğurlu olsun.