KKTC’DE MAZOT KRİZİ!

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL HABER

KKTC’de birçok benzin istasyonunda mazot krizi yaşanıyor.

Bazı benzin istasyonlarında hiç mazot bulunamazken, Gönyeli’de Vedat Benzinci önünde oluşan mazot kuyruğu vatandaşı isyan ettirdi.

Saatlerce mazot alabilmek için sırada bekleyen taksiciler, otobüs şoförleri ve araçlarında mazot yakıtı kullanan diğer sürücüler mazot kuyruğunda beklerken, “Olanı da bitirdik” diye isyan etti. Gündem Kıbrıs’a ulan sürücüler “Yazıklar olsun! Ya ekmek kuyruğu ya da mazot kuyruğunda bekler olduk. 80’li yıllara geri döndük” dedi.

Elde edilen bilgiye göre, ülkede yaşanan mazot krizi nedeniyle ilgili petrol istasyonu da mazot sayısına 250 TL’lik kota koymak zorunda kaldı.