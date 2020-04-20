KKTC’deki 553 Türk vatandaşı Muş, Ağrı ve Van’a götürüldü

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kalan ve Türkiye’ye dönmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için dün Ercan Hava Limanından üç özel seferleri düzenlendi.

Türk Hava Yollarına ait uçaklardan ilki saat 12.15’te Ercan Hava Limanından havalandı.

175 yolculu uçak Muş Alparslan Havalimanı’na iniş yaptı. Yolcular sağlık kontrollerinin yapılması ve valizlerinin dezenfekte edilmesinin ardından polis ve jandarma eşliğinde otobüslerle 14 günlük karantina sütresi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Müştakbaba Öğrenci Yurdu’na götürüldü.

İkinci uçak ise 13.15’te Ercan Havalimanı’ndan ayrıldı. 189 yolcu Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na götürüldü.

Uçaktan indikten sonra sağlık kontrolleri ve dezenfeksiyon işlemleri yapılan vatandaşlardan 18’i, ateşlerinin yüksek çıkması üzerine test yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Diğer yolcular ise Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu’na götürülerek, kayıtları yapıldıktan sonra odalarına yerleştirildi.

Ercan Hava limanından dün öğleden sonra havalanan son uçak ise 189 yolcusunu Van Ferit Melen Havalimanı’na götürdü.

Uçaktan inenler sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde Van Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle dezenfekte edilerek hazır hale getirilen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Süleyman Şah Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi.

BRT