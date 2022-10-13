KKTC’li Fenerliler AEK Larnaca maçında!

Esengül AYKAÇ GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs mikrofonlarına konuşan Fenerbahçeli taraftarlar maç ile ilgili tahminlerini söylediler. Buna göre birbirinden farklı maç skoru söylense de tüm Fenerbahçeli taraftarlar Fenerbahçe’nin gelip geleceği yönünde… Fenerbahçe taraftarları maça gidemeyen kişiler için de tezahürat yapacaklarını söylediler.

KKTC Fenerbahçeliler İş İnsanları Derneği Genel Sekreteri Burçin Aliusta, Fenerbahçe’nin AEK Larnaka ile on sene önce maç yaptığını hatırlatarak, “Bu yıl yeniden Fenerbahçe’nin maçını tekrardan izleyeceğimiz için çok mutluyuz. KKTC’li İş insanları Derneği olarak kuraların belli olduğu tarihten itibaren bu müsabakaya en iyi şekilde hazırlanmak için ciddi ve özverili bir çalışma içerisine girdik. Netice itibari ile bugün son kavşaktayız. Derneğimiz ile birlikte hareket edecek olan 350 kişi ve KKTC genelinde toplam 600 taraftar ile AEK Larnaka stadında Fenerbahçe’mizi desteklemek için yola çıkacağız. İnşallah güzel bir müsabaka olacak. En güzel şekilde maçı tamamlamaya çalışacağız” dedi.

“600 FENERBAHÇELİ LEDRA PALAS SINIR KAPISINA GİDECEĞİZ”

Maça 72 saat kala KKTC kimliği ile maça girilemeyeceğini öğrendiklerini belirten Aliusta, “Dernek olarak üyelerimizin maça girebilmesi için çok çaba sarf ettik. Bizler kulübümüze gelen talimatları harfiyen uygulayan bir derneğiz. Dernek olarak buradaki pozisyonu yetkilere bildirdik. AEK Kulübü ile sıkı ilişkiler içerisinde bulunduk. İki kulüp arasında hiçbir sıkıntımız yok. Konu tamamen siyasi politik yerlere çekildi. Derneğimizde mağdur olan kişilerin sayısı ise 350 kişi içerisinde 23 kişiydi. Lefkoşa Kuğulu parkta 600 Fenerbahçeliler Ledra Palas Sınır Kapısına gideceğiz. Kimlik kontrollerimizi yapıp Güney kesiminde bekleyen 12 otobüs ile konvoy eşliğinde Larnaka’ya gidip maçımızı görüp döneceğiz” ifadelerini kullandı.

“FENER’İN VURDUĞU GOL OLSUN!”

Son olarak maç skoru hakkında tahminlerini dile getiren Aliusta, “AEK takımı boş bir takım değil. Guruptaki ilk maçını da kazanmış bir takım. Dolayısıyla gruptan çıkma şansı da var. AEK takımı evinde de ciddi oyun sergiliyor. Bugün dişe diş bir maç izleyeceğiz. Yine de Fenerbahçe maçı alacak… Fenerin vurduğu gol olsun” dedi.

Gündem Kıbrıs mikrofonlarına konuşan Fenerbahçe taraftarları Fenerbahçe-AEK Larnaka maçı için tahminlerini söylediler:

-Maçın skoru 4-1 olur ve Fenerbahçe maçı alır.

-2-0 Fenerbahçe alacak. Küçüklüğümden beri maça gidiyorum. Bugün inşallah kazanırız.

-3-1 bitecek maç. Fenerbahçe maçı alacak.

-Maçın skoru 3-1 olur ve Fenerbahçe maçı alır.

-2 fark ile maçı alacağız.

-Gönül isterdi ki maç 6-0 sıfır bitsin. Ama bu şeref başkalarına aittir. O yüzden benim skor tahminim 4-0 Fenerbahçe maçı alacağı yönünde.

-Fenerbahçe 4-0 maçı alacak.

-Maç 3-1 bitecek ve maçı Fenerbahçe alacak.

-Fenerbahçe maçı 2-1 alacak.

-Maçı 3-1 Fenerbahçe’nin alacağını düşünüyorum.

2-0 bitecek maç ve Fenerbahçe’nin maçı alacağını düşünüyorum.

-Fenerbahçeli taraftarlar maça gidemeyenler kişiler hakkında da görüşlerini şu şekilde sürdürdü;

-Maça gidemeyenler kişiler de bizi televizyondan seyir etsinler. Desteklerini televizyondan versinler. Biz onların yerine de bağırırız.

-Gidemeyen kişiler bizlere evlerinden destek versin.

-Gelemeyen kişiler üzülmesin. Gidemeyecek olanlar için inşallah bir sonraki maçı izlemek kısmet olur.

-Gidemeyen kişiler için çok üzüldük. Bu gibi spor faaliyetlerinde spor ambargolarının olmamasını temenni ediyoruz. Gelemeyen kişilerin adına çok üzüldüm. Maça gelmek isteyen birçok Fenerbahçeli, Beşiktaşlı arkadaşlarımız bu maçı izlemek istiyordu. Bu tip organizasyonlarsa tüm taraftarlar bir olur.

-Keşke diğer Fenerbahçeli diğer arkadaşlarımız da bu maçı izlemeye gelselerdi. Gelemeyen kişiler için de bağıracağımıza herkes emin olabilir. Onlar için de bu maçı alıp geleceğiz.

-Maça gidemeyenler için haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Sonuçta Kıbrıs’ta iki toplum var ve onlarında maça gitmeye hakkı vardı. Rum kimliği ve KKTC kimliği şeklinde ayrım yapılması yanlış oldu.

-Keşke gidemeyen kişiler için bir çözüm yolu bulsaydılar.