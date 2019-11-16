KKTC’nin Kuruluşu Bayrak Yakarak Protesto Edildi

Güney Kıbrıs’ta dün, özellikle Lefkoşa’da yapılan çeşitli etkinliklerle, KKTC’nin kuruluşu kınandı.

Ledra sınır kapısında ELAM tarafından düzenlenen eylemde “Kıbrıs’ta akan Yunan kanı, Türklere bir santimetre vermeyeceğiz” sloganıyla KKTC bayrağı ateşe verildi

Fileleftheros gazetesi üç ayrı kınama etkinliğinin yapıldığı Lefkoşa’da Okullar Bölgesi’nde (Ay.Kasiano-Orfea barikatı) öğrenci birlikleri PSEM ve POFEN’in etkinlik gerçekleştirdiği belirtildi.

Ledra Caddesi’nde EFEM ve Ledra Palace kapısında ise ELAM’ın benzer kınama etkinliği yaptığı kaydedildi.

Gazete Rum öğrencilerin dün yağmura rağmen, ellerindeki bayraklar ve panolarla, toplanarak, KKTC’nin 15 Kasım 1983 yılında kurulmasını kınadıklarını yazdı. Gazete, öğrencilerin, PSEM (Tüm Kıbrıs Öğrenci Eşgüdüm Komitesi) ve POFEN (Tüm Öğrenci Birlikleri Federasyonu) tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde, Baf Kapısı’ndan başlayarak Okullar Bölgesi barikatına (Ay.Kasiano-Orfea Barikatı) kadar yürüdüklerini belirtti.

Habere göre, PSEM Başkanı Yiannis Lapithios, KKTC’nin kuruluşunu kınayan öğrencilerin, ordular ve yabancı müdahaleler olmaksızın barışçıl ve herkesin ulaşabileceği bir Kıbrıs mesajı verdiğini ifade etti.