KKTC’ye gelen yolcu sayısı artıyor

Turizm Bakanlığı’nın yayımladığı verilere göre, geçtiğimiz yıl Ocak-Eylül döneminde hava ve deniz yolu ile ülkemize gelen KKTC uyruklular hariç yolcu sayısı 352 bin 728 iken 2021 yılı Ocak-Eylül dönemi için bu rakam yüzde 22 oranında azalarak 274 bin 999 oldu.

Geçtiğimiz yıl Ocak-Eylül döneminde ülkeye Türkiye’den gelen yolcu sayısı 283 bin 433 kişiyken, bu rakam bu yılın aynı döneminde yüzde 26,3 azalarak 208 bin 897 kişi olarak gerçekleşti.

Yabancı yolcu sayısı da geçtiğimiz yılın ilk 9 aylık döneminde 69 bin 295 kişi olarak göze çarparken, bu yılın ilk 9 ayında yüzde 4,6’lık bir azalmaya ile 66 bin 102 kişiye düştü.

Sadece Eylül ayında ise KKTC’ye gelen yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 767,1 oranında artış yaşandı.

2020 Eylül ayında toplam yolcu sayısı 11 bin 727 iken bu rakam 2021 Eylül’ünde 101 bin 684’e yükseldi.

Eylül ayında Türkiye’den gelen yolcu sayısı geçen yılın Eylül ayına gtöre yüzde 896,9 artarak 79 bin 749’a yükselirken, yabancı yolcu sayısı da yüzde 488,5 artarak 21 bin 935’e ulaştı.

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre turistik tesislerdeki ilk 9 aylık doluluk oranında da artış gözlendi.

Buna göre Ocak-Eylül döneminde otellerdeki doluluk oranı yüzde 24,2 olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 20,2 idi…

Veriler Eylül ayı doluluk oranının yüzde 34,3 düzeyinde olduğunu gösterirken, bu oran geçen yılın aynı ayına göre yüzde 535,2’lik bir artış anlamına geliyor.

Eylül 2020’de turistik tesislerin doluluk oranı sadece yüzde 5,4 seviyesindeydi...