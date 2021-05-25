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KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı

Serhatköy’de meydana gelen askeri yasak bölge meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hüsameddin Alhajdyad mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Mayıs 2021 Salı 13:41
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KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı

(Kamalı Haber)

Serhatköy’de meydana gelen askeri yasak bölge meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hüsameddin Alhajdyad mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ahmet Sonat, olguları aktardı.

Polis, zanlı Hüsameddin Alhajdyad’ın 22 Mayıs 2021 tarihinde saat 20.45 raddelerinde Serhatköy’de birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandığını söyledi.

Polis, Suriye uyruklu zanlının ülkemizde yasal statüsü olmadığını belirterek, ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla tutuklu yargılanmasını talep etti.

Söz alan zanlı, kalp rahatsızlığı olduğunu belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına ve kalp doktoru tarafından muayene edilmesine emir verdi.

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