Koçyiğit : "KIBTEK’te Tarife dilimleri yeniden düzenlensin"

Kıbrıs Türk Elektirik Kurumunun eski Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Koçyiğit, Koronavirüs Salgını nedeni ile evlerinde kalan insanların bu ay mağdur olacağını ve kurumun acilen tek tarifeye geçmesini önerdi.



Koçyiğit’in kuruma çağrısı şöyle;

Elektrik kullanımı kısmi sokağa çıkma yasağı sebebi ile pahalı tarife dilimi olan 17.00-22.00 arasında mecburen kullanılmaktadır. Bu durumda 1 Nisan faturaları yüksek çıkacağından halk ciddi mağduriyet yaşayıp demoralize olacaktır.



Bu nedenle Mart tüketimlerinin tüketimlerine bakılarak tasarruf yapamayanların tek tarife üzerinden hesaplanması gerekir. Nisan ayında iklim nedeni ile klima ve ısıtmalar kullanılmayacağından tüketim düşük olacak ve vatandaş elektrik faturalarını ödemede sıkıntı yaşamayacak olup elektrik konusu gündeme gelmeyecektir.



Virüs sebebi ile birçok işletmenin duracağı ve Elektrik tüketimlerinin de azalacağı göz önüne alınarak yakıtta gelinen fiyatla da Kurumun satışlardan oluşan zararı azalacağından ayrıca faturalara yansıtılan yaklaşık 10 krş/kws yatırım bedellerinin 3 yıldır tasarruf edildiği gerçeği ile yatırım kaleminin çıkarılması ve buna ek 5 kuruş daha indirim yapılarak 15 kuruş/kws indirim yapılması hususunda karar üretilmesi gerekiyor.