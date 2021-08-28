Kolajen üretimini artırmak için destekleyici besinler nelerdir?

Sevgili okurlar, merhaba.

İlk köşe yazımda sizlere sağlığımız ve güzelliğimiz üzerinde son derece önemli etkilere sahip olan kolajen proteininden bahsedeceğim.

Peki, nedir bu kolajen? Kısaca bir özetleyelim.

Kolajen; vücudumuzda var olan deri, kemik, kıkırdak ve tendon gibi farklı bağ dokularında bulunan ve tüm vücut proteinlerinin üçte birini oluşturan önemli bir proteindir. Genç yaşlarda vücut tarafından üretilen bu protein, yaşlanma ve diğer dış etkenler sebebiyle vücut tarafından üretimi düşmektedir.

Üretimi azalması doğrultusunda da; deride kırışıklık, ciltte lekeler ve kuruluk, yaraların geç iyileşmesi, yorgunluk, bağ doku ve kıkırdakların esnekliğini kaybetmesi sonucu osteoporoz ve romatizma gibi sağlık sorunları meydana gelebilmektedir.

Günümüzde de hemen hemen hepimiz sağlık ve güzelliğimizi koruyabilmek ve bu açıdan yaşanan sorunlara çözüm bulabilmek adına ilaç yerine doğal ürünlere ve besinlere yönelmeyi daha çok tercih eder hale gelmiş durumdayız.

Bu bağlamda vücudumuzda kolajen üretimini artırmak için aşağıda bahsetmiş olduğum besinlerle destek sağlayabiliriz.

Et ve Kemik suyu: Sığır eti, tavuk eti, hindi eti, sakatatlar ve balıklar kolejen yönünden en önemli kaynaklar arasında yer almaktadırlar. Glisin, prolin ve arjinin gibi önemli amino asit içeriğine sahip olan kemik suyu ise, harika bir kolajen kaynağı ve destekleyicisidir. Fakat kalp-damar hastalığı ya da kolesterol yüksekliği gibi herhangi bir rahatsızlığınız varsa tüketim miktarına dikkat etmeniz gerekmektedir. Çünkü fazla tüketimi doğrultusunda kan kolesterol düzeylerini arttırması söz konusudur. Yumurta beyazı: Glisin ve prolin gibi kolajen üretimini destekleyen diğer amino asitleri de içerdiği için en önemli kolajen kaynaklarından biridir. Yeşil Yapraklı Sebzeler: Kolajen üretiminde C vitamini önemli bir rol oynadığından dolayı tüketimi yeterli düzeyde olması gerekmektedir. Bu nedenle ıspanak, tere, lahana, semizotu ve maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeleri tüketmek bu anlamda büyük önem taşımaktadır. Turunçgiller: Yukarda da bahsettiğim gibi kolajen üretiminde C vitamini elzem bir besin ögesidir. Dolayısıyla C vitamininden zengin limon, portakal ve mandalina gibi besinler kolejen üretiminin artmasında önemli bir destekleyicidirler. Kırmızı meyve ve sebzeler: Ahududu, yaban mersini, böğürtlen, çilek, elma, pancar, domates, kırmızı kapya biber gibi besinler içerdikleri güçlü antioksidanlar sayesinde kolajen üretiminde etkilidirler. Sülfür bileşeni içeren besinler: C vitamini gibi kolajen üretimini destekleyen bir diğer besin ögesi de sülfürdür. Sarımsak, lahana, soğan, pırasa gibi sülfür içeriği olan besinler vücutta kolajen üretimini artırmada büyük rol oynar. Kuruyemişler: Fındık, ceviz, fıstık gibi besinler kolajen desteği bakımından mutlaka tüketilmesi gerekenler arasında yer almaktadır.

Görmüş olduğunuz gibi günlük tüketimimizde besin çeşitliliği yapıldığı ve yeterli miktarda alındığı takdirde vücudumuza yardım ederek kolajen üretimini destekleyebilir, sağlığımız ve güzelliğimiz adına olumlu anlamda katkı sağlayarak kendimizi mutlu edebiliriz.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.