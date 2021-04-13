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Kolej sınavı 12 Haziran’da yapılacak

Sınav başvurusu yapmayanların 28 Mayıs tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor

13 Nisan 2021 Salı 11:10
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Kolej sınavı 12 Haziran’da yapılacak

Koleje giriş sınavının tarihi belli oldu. Kolej sınavı, 12 Haziran Cumartesi günü yapılacak

Başvuru yapanların yeniden başvuru yapmasına gerek yok ancak başvuru yapmayanların 28 Mayıs tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:
Kolej Sınavı
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