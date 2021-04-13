Kolej sınavı 12 Haziran’da yapılacak

Koleje giriş sınavının tarihi belli oldu. Kolej sınavı, 12 Haziran Cumartesi günü yapılacak
Başvuru yapanların yeniden başvuru yapmasına gerek yok ancak başvuru yapmayanların 28 Mayıs tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor.
Sınav başvurusu yapmayanların 28 Mayıs tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor
Koleje giriş sınavının tarihi belli oldu. Kolej sınavı, 12 Haziran Cumartesi günü yapılacak
Başvuru yapanların yeniden başvuru yapmasına gerek yok ancak başvuru yapmayanların 28 Mayıs tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor.