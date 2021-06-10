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Kolej sınavına girecek öğrencilerin ve velilerinin dikkatine

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, kolej sınavına girecek olan öğrencilerin, devletin yürüttüğü PCR merkezleri dışındaki sağlık kurumlarından alacakları PCR sonuçlarının da kabul edileceğini duyurdu.

10 Haziran 2021 Perşembe 12:17
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Kolej sınavına girecek öğrencilerin ve velilerinin dikkatine

Bakanlık basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, devlete ait PCR merkezlerinde ciddi yoğunluk yaşanması nedeniyle vatandaşların, bu merkezler dışındaki sağlık kurumlarına başvurabilecekleri hatırlatıldı. Buralardan alınacak PCR sonuçlarının da sınavda geçerli olacağı belirtildi.

Bakanlık açıklaması şöyle:

“Kolejlere Giriş Sınavları öncesinde PCR testi gerekliliği ve test yapılacak merkezler bakanlığımız tarafından açıklanmıştı. Sınavın sağlıklı koşullar altında, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde, öğrencilerimizin mağdur olmamaları, istenmeyen bazı durumlara zamanında müdahale edebilmek amacıyla ilgili merkezlerde test yaptırmaları önerilmişti.”

“Halkımızın yoğun talebi nedeniyle bu merkezlerde sıkışıklıklar yaşandığı saptanmıştır. Bakanlığımız,  sınav günü girişte kontrolü yapılacak PCR testlerinin, farklı merkezlerde de yapabileceğini kamuoyuna duyurur.”

Son Güncelleme: 10.06.2021 12:20
Anahtar Kelimeler:
PCR TestiMilli Eğitim Ve Kültür BakanlığıKolej Sınavı
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