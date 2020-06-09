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Komite çalışmalarını sürdürdü

Cumhuriyet Meclisi, Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ni Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komitesi bu sabah toplanarak çalışmalarını sürdürdü.

09 Haziran 2020 Salı 14:46
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Komite çalışmalarını sürdürdü

Cumhuriyet Meclisi, Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ni Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komitesi bu sabah toplanarak çalışmalarını sürdürdü.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite, tüketici kredilerine ilişkin düzenlemeleri de içeren Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ni görüşmeye devam etti. 

Komite toplantısına davetli olarak Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay; Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü Şifa Karahasanoğlu; Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana; Me-Koop’tan Devrim Barçın; ÖYAK’tan Mustafa Oymacı, Ozan Çoli; Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’nden Mehmet Kin; Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nden Olgun Önal, Halil Okur ve Başsavcılık’tan Meryem Beşoğlu katılarak konuyla ilgili görüş ve önerilerini bildirdi.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan komiteye,  Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Özdil Nami, HP Milletvekili Mesut Genç, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, DP Milletvekili Koral Çağman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi
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