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Komite toplandı

Cumhuriyet Meclisi, KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında, saat 10.30’da toplandı.

17 Haziran 2020 Çarşamba 14:51
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Komite toplandı

Cumhuriyet Meclisi, KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında, saat 10.30’da toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, davetlilerin görüş ve önerilerini dinledi.

Komite toplantısına, davetli olarak KIB-TEK Eski Mali Koordinatörü Hasan Başoğlu, KIB-TEK Eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, KIB-TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın ve KIB-TEK (AR-GE) Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl katıldı.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan komiteye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, HP Milletvekili Mesut Genç, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili SalahiŞahiner ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı (Önerge Sahibi) katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet MeclisiKIB-TEKUsulsüzlük
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