Komitede uzlaşmaya çalışacaklar!

Başbakan Ersan Saner Meclis’te erken seçim tarihi belirlenmesi konusundaki eleştirileri kürsüde yanıtladı.

Hükmet kurma çalışmalarında icraat hükümeti hedeflediklerini ancak buna ulaşamadıklarını anımsatan Saner, Hükümeti kurma dönemi ile bugünkü rakamlara bakıldığı zaman bugün o döneme göre iki katı insanın covide yakalandığını, ekonomideki düşüşün de daha da arttığını söyledi.

Böylesi bir dönemde bir de ara seçim gündeminin olduğunu kaydeden Saner, “Kimse bu maliyeti karşılamak istemiyor. Ben tüm parti başkanlarıyla 2 kez görüştüm seçim tarihi için ama arzu ettiğimiz bir noktaya gelemedik. Hükümet 3 Nisan 2022, muhalefet 29 Ağustos 2021 diyor. İki tarih de uzlaşı ile Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’ne gönderilecek.. ADHOC komite kuralım tüm partilerle hem tarihi hem de Seçim Siyasi Partiler Yasası’ndaki değişiklikleri tartışalım. 20 vekilimiz var ve komitelerde çoğunluk olmamız gerekirken, biz feragat ettik uzlaşı için ve eşit sayıda oldu komite temsiliyeti. Sayın Özgürgün döneminde 21 vekilimiz olmasına rağmen 4’lü hükümette hükümetin komitelerde fazla olmasını sağladık, iyi anımsayın. ADHOC komitede de temsiliyet sayısına bağlı olarak kurup bu konuyu burada tartışalım diyoruz ve önerimizi yapıyoruz.”

“Komitedeki temsiliyetler değişir...”

CTP Başkanı Tufan Erhürman’ın “Bu noktadan sonra komitelerin çalışamayacağı” şeklindeki konuşmayı tehdit olarak niteleyen Başbakan Saner, “Böyle bir durum olacaksa 20 milletvekili olan UBP’nin çoğunlukta olacağı komitelerdeki sayıları da ona göre değiştireceğiz” dedi.