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Koral Çağman Başbakan’a istifasını sundu

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’nın istifasını Başbakan’a sunduğunu açıkladı.

22 Haziran 2021 Salı 09:47
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Koral Çağman Başbakan’a istifasını sundu

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Afet Özcafer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’nın istifasını Başbakan’a sunduğunu kaydetti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Özcafer, Çağman’ın istifasının net olduğunu, bundan sonraki süreci Başbakan’ın yöneteceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na kimin atanacağının sorulması üzerine ise Özcafer, bakanlığa atamanın tamamen DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun uhdesinde olduğunu söyledi. Özcafer, istifasını sunan Çağman henüz görevdeyken isim zikredilmesinin de doğru olmadığını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Koral ÇağmanÇalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanıÇağman
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