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Koronavirüs Teşhisi Konulan Tutuklu Kaldığı Otelden Firar Etti

Güney Kıbrıs’ta tutuklanan ancak Korona testi pozitif çıktığı için bu tür kişilerin tutulduğu “Eden” isimli otele yerleştirilen Suriye uyruklu bir şahıs firar etti.

10 Nisan 2021 Cumartesi 13:21
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Koronavirüs Teşhisi Konulan Tutuklu Kaldığı Otelden Firar Etti

Fileleftheros ve diğer gazeteler, 38 yaşında Suriye uyruklu Ahmad Wesaim’in Larnaka’da işlediği hırsızlık suçundan tutuklandığını ve çarşamba günü tutulduğu otelden firar ettiğini belirttiler.
Rum polisinin her yerde söz konusu şahsı aradığı, nasıl firar ettiği konusunda ise soruşturma başlatıldığı da vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüs
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