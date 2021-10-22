Köseoğlu: “3 yıldır yapılmayan sınavın hesabının bana sorulması manidar"

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer A. Köseoğlu, 2018 ile 2021 yıllarında münhali açılan ancak çeşitli sebeplerle sınavı yapılmayan mevkiler için biriken sınavları en hızlı şekilde yapacaklarını belirterek “Herkes müsterih olsun” dedi.

Köseoğlu, Komisyon Başkanlığı görevine gelmeden önce 3 yıldır yapılmayan 116 sınavı Mart 2022’ye kadar takvimlendirdiğini ancak “IV. Derece Tebliğ ve İcra Memuru” mevkiinin sınav tarihinin bu takvimde olmadığını belirterek, 3 yılda yapılmayan sınavın hesabının göreve başladıktan iki ay sonra kendisine sorulmasının manidar olduğunu kaydetti.

Köseoğlu, mahkemelerde grevini bugün de sürdüren KTAMS’ın tebliğ ve icra memuru münhaliyle ilgili sınav tarihinin belirlenmesi ve personel eksikliğinin giderilmesi talebiyle KHK önünde yaptığı basın açıklamasını yanıtladı.

Köseoğlu TAK’a yaptığı açıklamada, göreve başladığı günden itibaren sendikalarla, sivil toplum örgütleriyle ve siyasi partilerle görüş alışverişi ve istişare içerisinde olmaya özen gösterdiğini belirterek “Göreve başladığım zaman da belirttiğim gibi herkese açık şeffaf bir Kamu Hizmeti Komisyonu yönetimi oluşturmayı kendime hedef koydum. Hiç kimsenin haksız, yalan ve yanlış bilgilerle, kasıtlı olarak Kamu Hizmeti Komisyonunu yıpratmasına ve güvenirliğini zedelemesine müsaade etmeyeceğim” dedi.

“KHK, BAĞIMSIZLIĞINA GÖLGE DÜŞÜRMEZ”

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun tüm paydaşların görüş ve önerilerini dinlediğini ve dikkate aldığını ancak kararlarını açık ve şeffaf bir şekilde tarafsız ve bağımsız olarak verdiğini kaydeden Köseoğlu, şunları dile getirdi:

“Bir sendika başkanının yönlendirmesi ile karar vermez. Bağımsızlığına da gölge düşürmez.

İki yıl önce münhal ilan edilen IV. Derece Tebliğ ve İcra Memuru mevkiinin sınav tarihinin açıklanmamasını bahane ederek Şahsıma ve Kamu Hizmeti Komisyonu´na saldıran Güven Bengihan´a sormak isterim, tarihlendirilmeyip yapılmayan bu sınavla ilgili 2 yıldır neden ses çıkarmadın ve eylem yapmadın?

Ben göreve gelmeden önce üç yıldır yapılmayan 116 adet sınav mevcuttu. Yine ben göreve gelmeden hemen önce yani 2021 Temmuz ayında 116 adet sınav, 2021 Ağustos sonundan başlamak üzere 2022 Mart ayına kadar takvimlendirilerek tarihleri belirlenmiştir. Ancak IV. Derece Tebliğ ve İcra Memuru mevkiinin sınav tarihi bu takvim içerisinde yoktu!

Güven Bengihan neden IV. Derece Tebliğ ve İcra Memuru mevkiinin sınav tarihi belirlenmedi diye o gün bunu sorma gereği duymadı?

Ben göreve başladıktan iki ay sonra bunun sorulması manidardır! Kamuoyunun konuyu bu açıdan da değerlendirip sorgulamasını beklerim.

Göreve başladığım iki aylık süre içerisinde toplam 4 bin 188 kişinin katıldığı 71 adet yazılı sınav ve 211 kişinin mülakatı yapılmıştır.

Güven Bengihan´ın, Gümrük ve Rüsumat Dairesi kadrosundaki IV. Derece Muhafız sınavı ile ilgili söyledikleri ve sınavların neden yapılmadığına ilişkin söylemleri tümden en hafif anlamıyla gerçek dışıdır.

“HERKES MÜSTERİH OLSUN”

Tüm terfi bekleyen ve kamuya girmek için çıkan münhallere başvurup sınav tarihi bekleyen tüm vatandaşlarımıza seslenmek isterim. 2018, 2019, 2020, ve 2021 yıllarında münhali açılan ve sınavları çeşitli nedenlerle yıllardır yapılmayan ve benim göreve başlamamla önümde bulduğum birikmiş bu sınavlar en hızlı şekilde yapılacak ve tamamlanacaktır. Herkes müsterih olsun.”

KHK Başkanı Ömer A. Köseoğlu, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan ve yürürlüğe giren yeni tüzük sonrası ilgili Bakanlıklardan Komisyon’a sınav konu başlıkları gelmeye başladığını belirterek, ilgili paydaşlarla görüş alışverişinde bulunduktan sonra en uygun sınav tarihleri takvimlendirilerek görevlerini hızla gerçekleştirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Köseoğlu, “Bunun da teminatı göreve geldikten sonra yaptıklarımdır” ifadesini kullandı.