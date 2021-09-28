"Köyde vaka sayısı yediye yükseldi"

Büyükkonuk Belediyesi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada köydeki vaka sayısının yükselmesi nedeniyle köyde bulunan kahve ve Büyükkonuk Spor Kulübü’nün üç gün boyunca kapatılma kararı alındığı açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Büyükkonuk köyünde koronavirüs vakalarının yediye yükselmesi nedeniyle artan koronavirüs vakalarından dolayı Büyükkonuk Belediyesi, İskele kaymakamlığı ve işletme sahipleri bir toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantı neticesinde koronavirüsün bölgeye yayılmaması adına Büyükkonuk köyü içerisinde bulunan kahvelerin ve Büyükkonuk Spor kulübü’nün yarından itibaren (28-29-30 Eylül 2021) üç gün boyunca kapatılması kararı alınmıştır.”