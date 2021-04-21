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Kreş ve çocuk yuvalarında kalan çocuklara yönelik resim sergisi düzenleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve SOS Çocuk Köyü Derneği işbirliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kreş ve çocuk yuvalarında kalan çocuklara yönelik 23 Nisan temalı resim sergisi düzenleniyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba 14:39
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Kreş ve çocuk yuvalarında kalan çocuklara yönelik resim sergisi düzenleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, yuvalarda kalan ilkokul çağındaki çocukların çizeceği 23 Nisan temalı resimler, 26 Nisan Pazartesi günü 09.00’da Bandabuliya’da açılışı yapılacak sergi ile sergilenecek.

Sergi, 30 Nisan tarihine kadar izlenebilecek. Sergi açılışına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile SOS Çocuk Köyü Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter katılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 23 Nisan temalı resim sergisi kapsamında, çocuklara hediyeler de verilecek.

ÇAĞMAN: “ÇOCUKLARI MUTLU EDECEK PROJELERİ DESTEKLEMEYE ÖNCELİK VERİYORUZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çağman,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında düzenlenecek 23 Nisan temalı serginin, çocuk yuvalarında ikamet eden çocuklara maddi ve manevi katkıda bulunmak amaçlı gerçekleştirildiğini söyledi.

Bakan Çağman, kurum bakımı alan çocukların sağlıklı bir kimlik edinebilesini sağlamanın yanında 23 Nisan etkinliği ile yeteneklerinin açığa çıkartılması, kendini ifade edebilmesi, kendine güven duygusunun kazandırılmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Bu yıl pandemi nedeniyle etkinlikler gerçekleşemeyen 23 Nisan coşkusunun renklerle kâğıda yansıtılacağını dile getiren Koral Çağman, “Proje kapsamında resim çizen her bir çocuğu sahip olmak istediği bir hediye ile buluşturacağız. Önceliğimiz, çocukları mutlu edecek projeleri desteklemek. Bu değerli organizasyonda Lefkoşa Türk Belediyesi ile SOS Çocuk Köyü Derneği ile birlikte anlamlı bir işbirliğine imza atıyoruz.Tüm çocuklarımızın sevinçleri çok, hayalleri sonsuz olsun” dedi.

HARMANCI: “ÇOCUKLAR İÇİN GÜZEL VE DEĞERLİ BİR İŞBİRLİĞİNE İMZA ATTIK”

Her çocuğun yeteneklerini sergileyebilmesi için imkanlar yaratmanın önemine değinen Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SOS Çocuk Köyü ile gerçekleştirilen sergi organizasyonunun değerli bir adım olduğuna vurgu yaptı.

Harmancı, ülkede yaşayan tüm çocukların hiçbir ayrıma uğramadan eğitim görmesi, spor ve sanatsal faaliyetlerde yer alması düşüncesi ile hareket eden bir kurum olduklarını işaret ederek, bu yıl 23 Nisan etkinliklerini pandemi nedeniyle gerçekleştiremediklerini, bunun yerine güzel bir iş birliğine imza attıklarını anlattı.

AKTER: “ÇOCUK HAKLARI ODAKLI BİR YAKLAŞIM BENİMSİYORUZ”

SOS Çocuk Köyü Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SOS Çocuk Köyü Derneği olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resim sergisi düzenleme kararı aldıklarını dile getirerek, organizasyona Lefkoşa Türk Belediyesi’nin de önemli katkı koyacağını söyledi.

Buğra Akter, sergi fikrinde ulu Önder Atatürk’ün izini takip ederek, çok değerli varlıklar olan çocukların dünya görüşlerini resmederek ifade etmeleri ve toplumla paylaşmalarını teşvik etmeyi istediklerini ifade etti.

Akter, sözlerinin devamında şunları kaydetti: “Çocuk hakları odaklı yaklaşımı geliştirmek için konuya hassasiyet duymak bir elzemdir. Bunun için kolları sıvamak gerekir. Bakan Dr. Koral Çağman, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Özgü Bayraktar, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan ile organizasyonun düzenlemesine katkı koyan LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkürlerimizi sunarız”

Anahtar Kelimeler:
23 NisanResim Sergisi
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