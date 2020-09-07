Kreşte 1 çocuk ve anne pozitif

Yerel bulaşın görüldüğü Akdoğan bölgesinde bir çocuk ve annesinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı’nın sınıftaki diğer çocuk ve ailelere test yapacağı belirtildi.

Okul yönetimi ise tüm okul çalışanları ve öğrencilere tedbir amaçlı test yapılmasını talep etti.

Hiçbir sağlık sorunu göstermeyen küçük çocuğa sünnet olmadan önce test yapıldığı ve sonucunun pozitif olduğu, akabinde annesini de testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Yenidüzen Gazetesi'ne konuşan okul Direktörü Esra Tülek, “Okulumuzdaki bir çocuğumuzun testi pozitif çıktı, Sağlık Bakanlığı tarafından arandık, sınıfındaki diğer temaslı çocuklardan ve ailelerden de test istendi. Biz tedbir amaçlı tüm okulumuzun teste tabi tutulmasın istiyoruz.” dedi.

Sınıfın toplam 10 çocuktan oluştuğunu anlatan Tülek, ikinci bir çocuğun daha pozitif olduğu iddialarını yalanladı.

Tülek, “Sadece bu çocuğumuz ve annesi pozitif çıktı. Biz yine de tedbir amaçlı tüm personelimize ve öğrencilerimize test yaptırıyoruz ki risk grubunda olmayalım. Karantinamız şu anda henüz yok, herkes test sonuçlarını evlerde izole olarak bekleyecek. Bakanlık evinde herkese test yapacak.” dedi.

Okulun sürecin başından beridir tüm tedbirlerini en üst düzeyde tuttuğunu anlatan Tülek, konuşmasında “Okulumuzda bulaş çıkacağını düşünmüyoruz. Bu durumdan dolayı çok üzgünüz. Bölgemizde zaten vardı, bu tüm dünyanın sorunu, bunu biz engelleyemezdik, çok üzgünüz, bu süreci en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

KAYNAK : YENİDÜZEN