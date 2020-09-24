KTAMS BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE EYLEM YAPTI: "GREV DEVAM EDECEK"

KTAMS, kamuda rotasyon usulü çalışma talebine yanıt verilmediği gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

Sendika eylem sırasında "Duyarsız ve Sorumsuz UBP- HP hükümeti" yazılı pankart açtı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sendikanın başlattığı grevlere rağmen hükümetin, sendikanın rotasyon usulü çalışma talebine yazılı ve resmi hiçbir yanıt vermediğini kaydetti.

Bu konuda Hükümetin duyarsız ve sorumsuz davrandığını savunan Bengihan, hükümetin bu tavırlarını protesto etmek için bu eylemi yaptıklarını söyledi.

Taleplerine karşı cevap alamadıklarını, çünkü bakanlar arasında anlaşmazlıklar olduğunu ifade eden Bengihan, hükümete yönelik suçlamalarda bulundu.

Bazı bakanlıklarda rotasyon çalışıldığını ama bazı yerlerde bunun yapılmadığını ifade eden Bengihan, taleplerinin Hizmetlerin aksamayacağı şekilde rotasyon uygulaması olduğunu söyledi.

Bengihan, grevi devam ettireceklerini belirterek, hükümeti iyi idare yasasına uygun karar çıkarmaya çağırdı.

Bazı sendikalara da hükümetin yanında durduğu gerekçesiyle eleştiride bulunan Bengihan, hükümete, bugün mesai bitimine kadar taraflarına cevap gelmemesi durumda grevlerin devam edeceği uyarısında bulundu.

Bengihan, yarın Vergi dairesi vezneleride grev başlatılacağını, ayrıca 27 Eylül'de de limanlar