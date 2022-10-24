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KTAMS istihdamları mahkemeye taşıyor

KTAMS, “partizanca” diye nitelediği istihdamlarla ilgili, kamuoyunu bilgilendirmek ve hükümeti protesto etmek amacıyla Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

24 Ekim 2022 Pazartesi 09:49
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KTAMS istihdamları mahkemeye taşıyor



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Burada konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, son 3 ayda yapılan istihdamları açıkladı. 
Buna göre 'geçici işçi' statüsünde:
Başbakanlığa Temmuz'da 17, Ağustos'ta 1, Eylül'de 20 kişi alındı. 
Ulaştırma Bakanlığı'na Ağustos'ta 6 kişi,
 Turizm Bakanlığı'na 13 kişi, 
Çalışma, Sağlık ve Maliye Bakanlıkları'na 1'er kişi,
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'na 3 kişi,
ve Cumhurbaşkanlığı'na sadece Ekim ayında 8 kişi istihdam edildiğini kaydetti. 
Bunların sadece 'geçici işçi' satütüsü olduğunu vurgulayan Bengihan, bunun yanında sözleşmeli işçi ve mevsimlik işçi adı altında da istihdamlar yapıldığını, bunları da önümüzdeki günlerde kamu oyu ile paylaşacaklarını kaydetti. 
"Durmadan Anayasa'yı deliyorlar"
KTAMS Başkanı Bengihan, Anayasa'nın hiç kimseye ayrıcalık tanınmamasını emrettiğini hatırlatan Bengihan, 'bu hükümet Anayasa'yı delmekten asla vazgeçmiyor' ifadelerini kullandı. 
"Bitmiyor ve bıkmıyorlar" diyen Bengihan, "ancak bizler KTAMS olarak hükümetin ülkenin gençlerine fırsat eşitliğine dayalı kamuya istihdam hakkını vermesi gerektiğini vurgulamak isteriz. Seçimlere az bir süre kala, yine partizanca istihdam yapıyorlar. Ülke gençlerine eşit davranmıyorlar. Artık yeter" dedi. 
"Keşke gençler yerine siz göç etseniz"
Gençlerin bu ayrımcılıklar yüzünden ülkeden göç ettiklerini ve bu durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini dile getiren Bengihan, 'keşke gençler yerine siz göç etseniz de kurtulsak' ifadelerini kullandı. 
"Mahkemeye taşıyacağız"
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Anayasa'ya aykırı yapılan tüm istihdamları dava edeceklerini belirterek, buna izin veren siyasetçileri de mahkemeye vereceklerini kaydetti.

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