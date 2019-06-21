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KTAMS: "Sayın Akıncı’nın Devre Dışı Bırakılması Kıbrıs Türk Halkının İradesine Büyük Saygısızlık”

21 Haziran 2019 Cuma 11:10
KTAMS: "Sayın Akıncı’nın Devre Dışı Bırakılması Kıbrıs Türk Halkının İradesine Büyük Saygısızlık”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bilgisi dışında Rum Lider Nikos Anastasiadis ile görüşmesi ve kapalı Maraşın açılması kararının alınmasında Akıncı’nın devre dışında bırakılmasının  Kıbrıs Türk halkının iradesine büyük bir saygısızlık olduğunu ifade etti.
KTAMS Başkanı Güven bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı makamının  müzakere masasında Birleşmiş Milletler tarafından toplum lideri olarak onay görmüş ve Kıbrıslı Rum lider ile eşit tek temsiliyet alanı olduğunu belirterek, “Sayın Akıncı bu makama Kıbrıs Türk toplumunun yüzde 60’tan fazla oyu ile getirilmiştir” dedi.
Bengihan, Anastasiadis; Kıbrıs Türk toplumu ile yönetimi paylaşmak ve birleşik Kıbrıs’ı Türklerle birlikte yönetmek istemediği  için federal çözümden uzaklaşmaya çalışırken gerçek muhatabı  Cumhurbaşkanı Akıncı’nın devre dışı bırakılmasının  Anastasiadis’in işine geldiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
KTAMS
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