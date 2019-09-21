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KTAMS'tan Maliye Bakanı Amcaoğlu'na kınama!

21 Eylül 2019 Cumartesi 15:02
KTAMS'tan Maliye Bakanı Amcaoğlu'na kınama!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Maliye Bakanı  Olgun Amacaoğlu’nu, cezaevi çalışanlarına ve sendikaya yönelik yaptığı “yanlış” ve “yersiz” açıklamasından dolayı şiddetle kınadı. 
KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Görevlileri Yasası’na atıfta bulunarak, yasaya göre, vardiya rotasyon ve düzensiz mesai  tüzüğünde hiçbir kamu görevlisinin tüm tahsisat, ve vardiya ödeneği  toplamı çalışanın maaşının yüzde on beşini aşamaz şeklinde sınır getirdiğine işaret etti. 
Açıklamasında, “Ayrıca 47/2010 sayılı Göç Yasası kapsamındaki çalışanlar en fazla  yüzde elli oranında ek mesai  çalıştırılabilirler şeklinde yasa ile  sınır getirilmiştir” ifadelerine yer veren Bengihan, bu sebeple Bakan Amcaoğlu’nun “cezaevi çalışanları yüzde yüz kırk sekizlik bir ödenek ve tahsisat alır” söyleminin de gerçeği yansıtmadığını ve manipülasyon yaparak kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını ileri sürdü. 
KTAMS’ın 1956 yılından bu yana emek sömürüsüne karşı direndiğini, barış, demokrasi  ve insan hakları için her zaman mücadele verdiğini ifade eden Bengihan, “Biz KTAMS olarak  gücümüzü ve desteğimizi  üyelerimizden alırız başka yerlerden ne destek ne de talimat alırız” dedi.
Bengihan, Bakan Amcaoğlu’nun cezaevinde kapasitesinin üzerinde ve olumsuz koşullarda insanlık onuruna yakışmayan bir ortamda çalışmak zorunda olan ve görev süresi boyunca müebbet  hapis cezası alan bir mahkumdan daha uzun süre  hizmet edecek gardiyanlara teşekkür edeceğine, hiç hak etmedikleri şekilde yersiz  açıklamalarda bulunduğunu savundu.
“PERSONEL EKSİKLİKLERİ GİDERSİN VE HİÇBİR ÇALIŞAN EK MESAİ ÇALIŞMAK ZORUNDA KALMASIN” 
Bengihan açıklamasını şöyle sürdürdü: 
“Ülkemizdeki kontrolsüz nüfus akışı nedeni ile her geçen gün kamusal alanlardan hizmet alanların sayısı artmaktadır bu artış karşısında okullarımız, hastanelerimiz ve hapishanelerimiz hizmet  vermede yetersiz kalmaktadır. Bu alanlarda çalışanlar büyük özveri göstererek aylık çalışma saatlerinin çok çok üzerinde çalışmaya zorlanmaktadırlar. Bu meslek grubundaki hiç kimse ek mesai çalışma sevdalısı değildir. Hem artan iş yükü hem de personel eksikliği nedeniyle amirleri tarafından çalıştırılıyorlar. Sendikamızın talebi bu alanlardaki personel eksikliklerini hükümet edenler en kısa sürede gidersin ve hiçbir çalışan ek mesai çalışmak zorunda kalmasın.”

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Anahtar Kelimeler:
KınamaAmcaoğluGündemKıbrısKTAMS
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