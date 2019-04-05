KTAMS “Zam siyasetinden vazgeçin, sosyal devlet anlayışına uygun icraatlar yapın”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), halkı rahatlatacak tedbirler almak yerine hala zam yapıldığını savunarak, hükümete “zam siyasetinden vazgeçin, sosyal devlet anlayışına uygun icraatlar yapın” çağrısında bulundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yazılı açıklamasında, elektrik ve akaryakıt zamlarına bağlı olarak meydana gelecek zincirleme zamların, çalışanların, dar ve sabit gelirlilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştıracağını belirtti.

Bengihan, “İğneden ipliğe her şeyin fiyatı neredeyse ikiye, üçe katlandı. Maaşla geçinen kesimlerin geliri gıda harcamalarına bile yetmiyor. Özellikle asgari ücretle çalışanlar açlık sınırının altında” değerlendirmesinde bulundu.

Bengihan, hükümete, “Çalışanların, dar ve sabit gelirlilerin ekmeğini her gün küçülten, onları açlığa mahkum eden zam siyasetinden derhal vazgeçerek sosyal devlet anlayışına uygun icraatlar ortaya koyun” çağrısı yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Kamuda reform iddiasıyla yasa çalışması yürüten hükümetin kamu gelirlerini artırıp bütçeyi rahatlatacak vergi reformunu gündeme getirmemesi düşündürücüdür. Yüksek kazananlardan vergi almak yerine her sıkıştığında zam yaparak dar gelirli kesimlerin cebine el atmak sosyal devlet anlayışı ile bağdaşmaz” dedi.

(T.A.K)