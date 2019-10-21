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KTBB, TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı’na ev sahipliği yapacak

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Ekim ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılıyor.

21 Ekim 2019 Pazartesi 14:28
KTBB, TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı’na ev sahipliği yapacak

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Ekim ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılıyor.

Toplantı, 23 Ekim Çarşamba günü Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ev sahipliğinde Girne, Çatalköy bölgesinde yer alan Acapulco Otel’de yapılacak.

23 Ekim Çarşamba günü sat 11.00’de başlayacak olan toplantı için TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Başkanlığındaki heyet yarın ülkemize geliyor.

Bu kapsamda yarın akşam (22 Ekim Salı) saat 19.30’da TDBB Heyeti ile K. T. Belediyeler Birliği’ne üye Belediye Başkanları, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın da katılımıyla Acapulco Otel’de yer alacak yemekte biraraya gelecek. 

Heyet, TDBB Yönetim Kurulu Üyesi olan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tarafından ağırlanacak.

KKTC’nin Mahmut Özçınar tarafından temsil edileceği TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı’na, Türkiye, Bosna Hersek, Makedonya, Kırgızistan ve Gagauziya’dan Belediye Başkanları katılacak.

23 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı’na Başbakan Ersin Tatar’ın da katılacağını belirten Özçınar, bu toplantının KKTC’de yapılacak olmasının önemine dikkat çekerek, farklı ülkelerdeki halklar tarafından seçilmiş belediye başkanlarını ağırlayacak olmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Özçınar, toplantı vesilesiyle ülkemize gelecek olan belediye başkanlarının KKTC Hükümet yetkilileri ile de biraraya gelme fırsatı yakalayacaklarını belirtti.

Farklı ülkelerdeki yerel yönetimler ile karşılıklı tecrübe paylaşımı fırsatı bulacaklarını kaydeden Özçınar, bu toplantının ülke ve yerel yönetimlerin temsiliyeti açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

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KTBBTDBBEvSAHİPLİĞİYAPACAKHaberKıbrıs
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