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KTEMB Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı ziyaret etti

10 Nisan 2019 Çarşamba 16:34
KTEMB Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı ziyaret etti
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Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı ziyaret etti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bora Karaçam başkanlığında, Yönetim Kurulu üyeleri Coşkun Talihsiz, Ziya Maraşlı ve İdare Amiri Osman Asilzade’den oluşan Birlik heyeti, belediye ziyaretleri kapsamında Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı makamında ziyaret etti.

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Birlik Başkanı Karaçam görüşmede, birliğin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verirken, kaçak elektrik işleri yapan kişilerin engellenebilmesi için bir önlem olarak belediyelerin sorumluluk alanında bulunan inşaatlardaki inşaat tanıtım panolarına işi yapan Birlik üyesinin isminin yazılması konusundaki talebi aktardı.

Birliğin bir yayını olan “Elektrik” isimli gazetenin bölge halkının elektrik konusunda bilinçlendirilmesi için belediye bünyesindeki bir alana yerleştirilerek ücretsiz olarak dağıtılmasına da karar verildi.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği
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