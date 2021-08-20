Künye
Kıbrıs 30
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Flaş Haber
Tüp gaza zam gelecek mi?
Kapat

KTEZO Yönetim Kurulu’ndan Açıklama

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Yönetim Kurulu, sorunlarının prim desteğinden ibaret olmadığını belirterek, “Eylemliliğimiz daha yeni başladı” açıklamasında bulundu.

20 Ağustos 2021 Cuma 13:04
0 Okunma
KTEZO Yönetim Kurulu’ndan Açıklama

Oda Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, prim desteğiyle ilgili gece yarısı, son andaki açıklamaların kendileri için geçerliliği olmadığı ifade edilerek, “Bizler için bu gibi açıklamalar, ne ilktir ne de son olacaktır. Güven vermekten uzaktır” ifadeleri kullanıldı.

“Mücadelemizin birleşerek, çoğalarak büyümesi karşısında telaşa düşenlere prim veremeyiz, vermeyeceğiz” denilen açıklamada, prim desteğinin nasıl, hangi koşullarda devam edeceğine dair herhangi bir karar olmadığı kaydedildi.

Gece yarısı yapılan açıklamaların, sadece bir araya geldikçe ve kararlı durdukça kazanılabileceğini gösterdiği belirtilen açıklamada, mücadeleyi daha kararlılıkla sürdürmek zorunda olunduğu vurgulandı.

“ÖLÜMÜ GÖSTERİP, SITMAYA RAZI ETMELERİNE MÜSAADE EDEMEYİZ”

Sorunlarının sadece prim desteğinden ibaret olmadığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ölümü gösterip, sıtmaya razı etmelerine müsaade edemeyiz. Ötelenen borçlar kapıya dayandı. Faiz inim inim inletiyor. Hacizler, yoksullaşma almış başını gidiyor. Kurumlarımızın geleceği tam bir belirsizliğe itildi. Buna karşılık hükümet, yönetenler kendi derdinde… Salgına rağmen sırtımıza basa basa saltanat sürenler, kendilerinden gram fedakârlık yapmayanlar, ülkeyi yaşanmaz hale getirenler için eylemliliğimiz daha yeni başladı. Mücadelemiz yükselerek sürmek zorundadır.”

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkârlar OdasıKTEZO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atakan: “Memleket yangın yeri, bir an önce seçime gidilmelidir”
Atakan: “Memleket yangın yeri, bir an önce seçime gidilmelidir”
“Ülkemizi, kültürümüzü, çevremizi koruyalım”
“Ülkemizi, kültürümüzü, çevremizi koruyalım”
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay Ercan’da inceleme yaptı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay Ercan’da inceleme yaptı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim