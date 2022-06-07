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KTGB’DEN Özkurt'un mahkumiyeti konusunda açıklama

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Meryem Özkurt'un tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

07 Haziran 2022 Salı 18:30
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KTGB’DEN Özkurt'un mahkumiyeti konusunda açıklama
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KTGB'nin açıklaması şu şekilde;

"Mahkeme kararı bizlere bir kez daha BRTK’nın siyasi baskıdan uzak, özerk, demokratik ve çağdaş bir kurum olmasının aciliyetini gösterdi.

Tüm kamu kurum ve kuruluş yöneticileri bu acı deneyimden ders çıkarıp hukuk yolundan ayılmamalıdır
BRTK Müdürü Sayın Meryem Özkurt’un mahkumiyeti, bizlere bir kez daha BRTK’nın, siyasi baskılardan uzak, özerk, demokratik ve çağdaş bir kamu yayıncı kuruluşu yapısına kavuşturulmasının aciliyetini gösterdi.
Bağımsız yargımızın kararına saygı duyarken, bu kararın tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin ders çıkararak aldıkları kararlarda ve yaptıkları her işte, hukuk yolundan ayrılmamaları gerektiğini de acı bir deneyimle hatırlatmıştır.
Bir üyemiz ve meslektaşımız olan Sayın Özkurt’un mahkumiyetinden duyduğumuz üzüntüyü ifade ederken, seçim yasakları döneminde Geçitköy Barajı’nın açılış törenini canlı yayınlama kararının sadece Özkurt tarafından verilmiş bir karar olmadığına da inanıyoruz.
Başbakanlık’a bağlı bir kurum olan BRTK’nın müdürünün, siyasi baskılar nedeniyle kendini bunu yapmaya zorunlu hissetmiş olması veya talimat almış olması pek muhtemeldir.
Ayrıca, yasayla belirlenen ve her seçim öncesinde YSK tarafından açıklanan seçim yasakları arasında “açılış ve temel atma gibi törenlerin düzenlenemeyeceği” maddesi de varken, bunun devlet eliyle çiğnenmiş olması ve buna karşı hiçbir şey yapılmamış olması da düşündürücüdür.
Konunun bir başka boyutu da, bir medya kurumu yöneticisinin hapse mahkum olmasının, ülkemizde zaten çok sıkıntılı olan basın özgürlüğü açısından olumsuz yansıması olacağıdır."

Son Güncelleme: 07.06.2022 18:49
Anahtar Kelimeler:
KTGBMeryem ÖzkurtTutuklama
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