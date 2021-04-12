KTHES grev ertelemesi hakkında açıklama yaptı

Açıklama şöyle:

YASAKLAR KOYULMUŞ SEVDAMIZIN ÖNÜNE.

YASAKLAR KOYULMUŞ ÇALIŞANIN HAKKINI ARAYAN BİZLERE, SİZLERE, SENDİKALARA

Başta hayat pahalılığının durdurulması ile vatandaşın alım gücünü zayıflatacak yoksullaştıracak kararnameye imza atan hükümetimiz, şimdide paydaş sendikalarımız ile Ercan hava limanında başlatacağımız grevi YASAKLADI.!!

Yani sendikalardan,

Yani sendikaların gücünü aldığı, üyelerinden

Yani sizden.

Yani HALKTAN KORKTULAR. Bizlerden korktular.

sermayenin arkasına saklandılar.!

ANCAK BİLMEZLER Kİ YASAKLAR BU SEVDAYI BÜYÜTECEK..

KTHES

YK.BAŞKANI

İBRAHİM ÖZGÖÇMEN