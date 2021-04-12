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KTHES grev ertelemesi hakkında açıklama yaptı

Ercan Havaalanı’nda yarın yapılması planlanan grevin Bakanlar Kurulu tarafından ertelenmesi üzerine Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

12 Nisan 2021 Pazartesi 22:55
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KTHES grev ertelemesi hakkında açıklama yaptı

Açıklama şöyle:

YASAKLAR KOYULMUŞ SEVDAMIZIN ÖNÜNE.
YASAKLAR KOYULMUŞ ÇALIŞANIN HAKKINI ARAYAN BİZLERE, SİZLERE, SENDİKALARA

Başta hayat pahalılığının durdurulması ile vatandaşın alım gücünü zayıflatacak yoksullaştıracak kararnameye imza atan hükümetimiz, şimdide paydaş sendikalarımız ile Ercan hava limanında başlatacağımız grevi YASAKLADI.!!

Yani sendikalardan,
Yani sendikaların gücünü aldığı, üyelerinden
Yani sizden.

Yani HALKTAN KORKTULAR. Bizlerden korktular.
sermayenin arkasına saklandılar.!

ANCAK BİLMEZLER Kİ YASAKLAR BU SEVDAYI BÜYÜTECEK..

KTHES
YK.BAŞKANI
İBRAHİM ÖZGÖÇMEN

Son Güncelleme: 12.04.2021 22:58
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Sendikası
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