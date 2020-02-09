Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Acun Ilıcalı Survivor 2020 yarışmacılarını açıkladı
Survivor 2020 kadrosu açıklandı
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını...
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona...

KTÖS: "Akıncı nezdinde topluma yapılan saldırıyı kınıyoruz"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Guardian gazetesine verdiği röportajın toplumsal gerçeklerin bir çoğunu ve  bu röportajı karalamaya çalışanların gerçek niyetini ortaya serdiğini kaydetti.

09 Şubat 2020 Pazar 16:26
KTÖS: "Akıncı nezdinde topluma yapılan saldırıyı kınıyoruz"
banner48

Bu röportaj sonrası Akıncı’ya yapılan saldırının  tüm Kıbrıs Türk toplumuna yapılmış olduğunu ifade eden KTÖS; Akıncı’nın söylemlerinin yerinde olduğunu  vurguladı ve Akıncı nezdinde topluma yapılan saldırıyı kınadıklarını belirtti.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında, Kıbrıslı Türkler’in ne adanın kuzeyini koloni haline getirmeye çalıştığını savunduğu Ankara’ya rehin, ne de Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarını elinde tutan Kıbrıs Rum liderliğine  yama olacağını kaydetti.

Maviş, “Adamızın üzerinde gözü bulunan herkes bilmelidir ki, Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetecek bilgi beceri ve potansiyeli vardır” dedi.

“BU TOPLUMLAR ARASINDAKİ EŞİT KÜLTÜREL İLİŞKİLERE ZARAR VERİYOR”

Ankara Hükümetlerinin ve benzer söylem geliştirenlerin her fırsatta Kıbrıslı Türkler’e hakaretler yağdıran, kişilerin ifade özgürlüğüne karşı linç kampanyası yürüten, seçilmiş liderlerine emir vermeye kalkan, entegrasyon politikalarına karşı direnenleri hedef gösteren  politik tavır sergilediklerini savunan ve bunları etik bulmadıklarını dile getiren Maviş, bunun toplumlar arasındaki eşit kültürel ilişkilere de bilinçli olarak zarar verdiğini kaydetti.

Son zamanlarda Cumhurbaşkanı  Mustafa Akıncı’ya da saygısız bir üslupla manüpülasyon ve karalama yapılarak Ankara’nın kendi çıkarları doğrultusunda yaratmaya çalıştığı gerilimin yeni  olmadığını dile getiren Maviş, “Kıbrıs Türk Toplumu’na ‘besleme’ diyecek kadar gözü kararmış açıklamalar hala daha hafızalarımızdan silinmedi” dedi.

Maviş açıklamasında şunları ileri sürdü:

“Adamızın kuzeyinin nüfusunun bilinmemesine; adamızın kara para, fuhuş, uyuşturucu, kumar, insan ticareti ve sanal bet gibi kavramlarla Türkiye’nin arka çöplüğüne dönüştürülmesine; adamızın TC’nin elinde siyasi bir rehine olarak tutulmasına; toplumumuzun laik, demokratik ve çoğulcu kimliğinin Ankara tarafından yok edilmek istenmesine; Ankara’nın kolonileştirme faaliyetleri yürütmesine karşı mücadele eden bizleri bu düzen rahatsız ederken, tüm bu gerçeklerin bir kez daha kurumsal bir dille ifşa edilmesi bizleri rahatsız etmemiştir. Ankara’nın adamızın kuzeyinde yürüttüğü kolonizasyon çalışmalarının ifşa olmasından rahatsız olan işbirlikçi kesimleri anlamakta zorlandığımızı açıklıkla belirtiriz.”

Anahtar Kelimeler:
KTÖSAkıncıHaberKıbrısGündemKınama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BKP: "Akıncı’ya karşı sürdürülen karalama ve hakaret kampanyasını kınıyoruz"
BKP: "Akıncı’ya karşı sürdürülen karalama ve hakaret kampanyasını kınıyoruz"
Başbakan Tatar’a  ilk yerli otomobil GÜNSEL’in projesi özel bir sunumla anlatıldı
Başbakan Tatar’a  ilk yerli otomobil GÜNSEL’in projesi özel bir sunumla anlatıldı
Çeler: "Asgari ücret daha fazla geciktirilmeden belirlenmeli"
Çeler: "Asgari ücret daha fazla geciktirilmeden belirlenmeli"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim