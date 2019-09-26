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KTÖS “Imagine” isimli eğitim programına katılmaya çağırdı

KTÖS okulları her iki toplumdan öğrencilerin katıldığı “Imagine” isimli eğitim programına katılmaya çağırdı.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:45
KTÖS “Imagine” isimli eğitim programına katılmaya çağırdı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS); okulları; İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin himayesinde olan, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) ve Dayanışma Evi (H4C) tarafından uygulanan ve Alman Elçiliği ve BM Barış Gücü’nün desteğiyle yürütülen ve her iki toplumdan öğrencilerin katıldığı “Imagine” isimli eğitim programına katılmaya çağırdı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, son iki yılda her iki toplumdan toplamda 3 bin 665 öğrenci ve 397 öğretmeni bir araya getirmeyi başaran eğitim programının, geçen yıl öğretmen eğitimine önem verdiğini,  50 Kıbrıslı Rum ile 50 Kıbrıslı Türk öğretmenin  iki toplumlu olarak, 254 öğretmenin  ise tek toplumlu bölgesel kurslar şeklinde  barış kültürü eğitimi aldığını kaydetti.

Maviş, 2019-2020 eğitim yılında da okulların  projeye katılımının  iki toplum arasındaki güven yaratıcı önerilerin geliştirilmesine yardımcı olacağını vurguladı.

Maviş, söz konusu eğitim programının genel amaçları arasında;  öğrencilerin toplum içerisinde ve toplumlar arasında karşılaşabilecekleri ayrımcılıkla baş edebilme, ön yargıları anlayabilme, bilgiyi eleştirel biçimde yorumlayabilme, dezavantajlı gruplara farkındalık geliştirme, iletişim becerisi geliştirme, çoğulculuğu benimseme, eşitlik ve hoşgörüyü teşvik etme, ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı gibi sorunlarla ilgilenme, demokratik karar alma mekanizmalarının önemini anlama, dayanışma ve anlayış kültürünü geliştirme gibi önemli kavramların  yer aldığını kaydetti.

Maviş, KTÖS  olarak eğitim sistemi içerisinde çevre bilinci, iletişim becerileri, barış kültürü, uzlaşım, demokrasi, eşitlikçi eğitim, adalet, çocuk hakları ve insan hakları farkındalığı, farklılıklara saygı, toplumsal cinsiyet eşitliği, çoğulculuk, demokrasi ve birlikte yaşayabilme temalarının yerleşmesini talep etmekte ve bu uğurda çalışmalar üretmekte olduklarının altını çizdi.

Maviş, “IMAGINE eğitim programı birçok talebimizi içerisinde barındıran bir eğitim programı olmakla birlikte, iki toplumun yakınlaşması adına da önemli bir projedir. Dil, din, ırk, renk, cinsiyet ayrımı olmadan öğretmenleri ve öğrencileri buluşturan projeyi desteklediğimizi ifade eder ve okullarımızı projeye katılmaya davet ederiz” dedi.

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KTÖSIsimEğitimProgramHaberGündemKıbrıs
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