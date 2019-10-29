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KTÖS: “Okul Dışarıda Günü’ne Dahil Olalım”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na; küresel bir kampanya olan “Okul Dışarıda Günü’ne” dahil olma çağrısı yaptı.

29 Ekim 2019 Salı 14:49
KTÖS: “Okul Dışarıda Günü’ne Dahil Olalım”

KTÖS, tüm dünya okullarında düzenlenecek açık hava etkinlikleriyle gerçekleştirilecek “Okul Dışarıda Günü’nün”; açık havada oyun oynama özgürlüğünü kabul ederek, herhangi bir dersin oyun ile özdeşleştirilerek açık havada yapılmasını öngördüğünü kaydetti ve atılacak böyle bir adıma sendikanın destek olacağını bildirdi.

KTÖS yazılı açıklamasında, “yaparak yaşayarak öğrenme ilkesine” rağmen Kıbrıs Türk eğitim sisteminin, yarışmacı sınavların yarattığı sosyal ve ekonomik baskısı nedeniyle çocuk ve insan odaklı yapısından uzaklatığını savundu.

Eğitim süresi içerisindeki yarışmacı sınavların ezberci ağırlığı, çocuk odaklı, oyun temelli programların sınıf içerisinde uygulanmasını engellediğini ifade eden KTÖS, şunları kaydetti:

“Eğitim programları, öğretmen yetiştirme sistemleri, hizmet içi eğitimler çocuk odaklı, ekoloji odaklı, oyun odaklı, dijital odaklı, hak odaklı ve evrensel ilkelerle uyumlu bir şekilde yeniden tanımlanmalı; okullara özerk bütçeler oluşturularak daha fazla etkinlik, oyun, deney ve gezi-gözlem imkanı sunulmalıdır.

Çocuklarımızın eğitim-öğrenim hayatları içerisindeki açık hava, gezi-gözlem ve benzeri projelere olan ihtiyaçlarını her gün okullarımızda gözlemlemekteyiz. Sendikamız okullarımızın, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin katılımını teşvik etmek amacıyla bazı projeleri okullarımız ile paylaşmaktadır.

Eğitime yapılan yatırımın geri dönüşü olan en önemli yatırım olacağının bilinci ile ‘Kıbrıs Kültürünü Biz Yaşatacağız, Imagine Eğitim Programı, Koro ve Orkestra Şöleni, Satranç Şöleni, Voleybol Şöleni ve diğer etkinlikleri” okullarımızla paylaşacağız. Bu etkinliklerin sürdürülebilir bir alt yapıya kavuşması, kurumsallaşması temel hedefimiz olduğu gibi,  benzeri projelerin Eğitim Bakanlığı tarafından okullara sunulması, akademik takvimde yer alması ise mücadele alanlarımızdan bir tanesidir.

Açık havada oynamayı ve öğrenmeyi teşvik etmek ve çocuklara ilham vermek için küresel bir kampanya olarak ilan edilen ‘Okul Dışarda Günü’ bu yıl akademik takvimin içerisinde 1 Kasım olarak yer almıştır. Dünya da 7 Kasım ve 23 Mayıs olarak önerilen Okul Dışarda Günü, iklimsel özelliklerde dikkate alınarak uygun ve farklı günlerde etkinliklerin organize edilmesi amacına uygun olacaktır.

“Okul Dışarıda Günü” tüm dünya okullarında düzenlenecek açık hava etkinlikleriyle gerçekleştirilecektir. ‘Okul Dışarıda Günü’ açık havada oyun oynama özgürlüğünü kabul ederek, herhangi bir dersin oyun ile özdeşleştirilerek açık havada yapılmasını öngörmektedir. Açık havada organize edilen faaliyetler çocukların yaratıcılıklarını,  sosyal becerilerini, problem çözme becerileri ve takım çalışması becerilerini eğlenerek geliştirecektir.

Eğitim Bakanlığı, eğitim şuralarında alınan kararları uygulamaya koyarak, eğitimin temel ilkelerinden biri olan “yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi” çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini yeniden programlamalıdır. Atılacak böyle bir adıma sendikamız destek olacaktır.”

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