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KTÖS'ten hükümete eleştiri

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:28
KTÖS'ten hükümete eleştiri

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, “hükümetin; eğitim, sağlık ve refah için para harcamazken halktan toplanan vergilerle kumarhaneli ve lüks otellerde basın toplantısı düzenlendiğini” savundu.
Elcil, “Halktan toplanan vergilerle yandaşlarına yaptırdığı reklam filmini, kumarhaneli lüks otellerde düzenlediği basın toplantılarında icraat diye yutturmaya çalışmak ve hayatında hiçbir üretim yapmayanların üretimden bahsetmeleri hiç inandırıcı değildir. Eğitime, sağlığa, halkın refahına harcanacak para yok diyen bu hükümet, icraat diye sunulan bu yalanların kaç paraya reklam edildiğini de açıklarlarsa daha da memnun olacağız” dedi.
Şener Elcil yazılı açıklamasında, UBP – HP Hükümeti’nin 100 günlük icraatlarını değerlendirdiği dünkü basın toplantısını eleştirdi, anlatılanların icraat değil yalan olduğunu, hükümet ortaklarının yeme, içme, gezme gibi eylemleri icraat olarak “yutturmaya çalıştığını” savundu. Elcil açıklamasında, “TC-KKTC İşbirliği Antlaşması’nın imzalanması da icraat ve başarı olarak sunulmaktadır” ifadelerine de yer verdi.
“Basın toplantısındaki açıklamalarda hapishane yapma, polis alma, mobese kamera takma gibi baskıcı rejimi yaşatmaya dönük işler hep öne çıkarıldı” diyen Elcil, hükümeti; geçmiş hükümetlerin ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın icraatlarını kendileri yapmış gibi göstermekle suçladı.

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KTÖS
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