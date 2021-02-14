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KTÖS: YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN AŞILANMA ŞART

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin, dünyadaki örnekleri gibi sağlıklı ve güvenli bir şekilde yüz yüze eğitime kavuşması gerektiğini, bunun için de öğrenciler dahil okullarda görevli herkesin aşılanmasının şart olduğunu açıkladı.

14 Şubat 2021 Pazar 15:41
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KTÖS: YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN AŞILANMA ŞART

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin, dünyadaki örnekleri gibi sağlıklı ve güvenli bir şekilde yüz yüze eğitime kavuşması gerektiğini, bunun için de öğrenciler dahil okullarda görevli herkesin aşılanmasının şart olduğunu açıkladı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş bugün yaptığı açıklamada, hem a-senkron, hem de senkron uygulamalarla öğrencisine ulaşan üyelerinin özverisini takdir ettiklerini ancak uzaktan eğitime ulaşılabilirlikteki artışa rağmen öğrenciler arasındaki fırsat eşitsizliğinin yerinde durduğuna işaret etti.

Maviş, “Özveri ile yapılan her şeye rağmen cihaz eksikliği, internet hızı ve erişimi sorunsalı, teknoloji okuryazarlığının yeni hayatımıza girmesi, sürdürülebilir dijital alt yapı eksikliği vb. gibi nedenlerden dolayı uzaktan eğitimin çok taraflı sınırlılıklarını ve birlikte yaşıyoruz. Eğitim ile birlikte çocuğun sosyalleşme ve duygusal gelişimi de düşünülmelidir. Çok yönlü değerlendirdiğimizde yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şeyin tutamayacağını birlikte deneyimliyoruz” dedi.

En verimli modelin yüz yüze eğitim olduğunu kaydeden Maviş, şöyle devam etti:

“Dünyadaki örnekleri gibi KTÖS’ün hedefi de sağlıklı ve güvenli bir şekilde öğrencilerin yüz yüze eğitime kavuşması yönündedir..  Yüz yüze eğitime sağlıklı ve güvenli dönebilmenin en erken yolu aşılama ve daha çok PCR testi yapmaktan geçmektedir.  Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun, aşılama programının ikinci aşamasında öğretmenlerin aşılanacağını söylemesi olumlu bir açılımdır”

Aşılamada planlamanın önemine vurgu yapan Maviş, bu olumlu adımın gerçekçi ve şeffaf olabilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın detaylı bir aşılama planı olması gerektiğini belirtti. Maviş, Sağlık Bakanlığı’na daha önce yönelttikleri “aşılama”yla ilgili sorulara cevap almadıklarını kaydetti.

Maviş, açıklamasının sonunda, okulları güvenli bir şekilde yeniden açmanın aşılama ile sürdürülebilir olacağı gerçeğinden hareketle, öğrenciler dahil okullarda görevli herkesin bir an önce aşılanması için “Eğitim Bilim Danışma Kurulu” çerçevesinde işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

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