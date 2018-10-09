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KTÖS’ten Eğitim Bakanlığı’na 15 Ekim’e kadar süre…

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’a yönelik uyguladığı ekonomik paketler ve Türk Lirası kullanımının ekonomiyi çökerttiği gibi eğitim, sağlık gibi temel insan hakkı ihtiyaçlarını dahi karşılanamayacak noktaya getirdiğini savundu.

09 Ekim 2018 Salı 17:02
KTÖS’ten Eğitim Bakanlığı’na 15 Ekim’e kadar süre…

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okullardaki öğretmen eksikliklerinin giderilmesi için bakanlığıa 15 Ekim Pazartesi gününe kadar süre tanıdı ve aksi halde uyarı grevlerine başlayacaklarını açıkladı.

Elcil yaptığı yazılı açıklamada, baskıyla Kıbrıs Türk toplumuna giydirilmek istenen “siyasi İslam gömleğine” yönelik yaptırımları hayata geçirmek için, Kıbrıslı Türklere eğitim ambargosu uygulamasının okulların kitapsız, deftersiz ve öğretmensiz açılmasının temel nedeni olduğunu öne sürdü.

Elcil, dörtlü hükümetin ise sessizliğini koruyarak tüm baskılara boyun eğdiğini savundu ve özellikle Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’in sessizliğinin bu baskıları gizleme olarak algılandığını açıkladı.

“SESSİZLİK BASKIYA BOYUN EĞMEKTİR”

“Sessizlik Ankara’nın baskılarına onay vermek olduğu gibi Kıbrıs Türk toplumunun yok oluşuna seyirci kalmaktır.” ifadelerini kullanan Elcil, okullarda okuyan öğrencilerin yüzde 58’inin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunun bilinmesine rağmen, TC’nin ambargo uygulayarak yarattığı eğitim kaybından sadece KKTC vatandaşlarını etkilemediğini kaydetti.

Baskı uğruna kendi vatandaşı olan çocukları da eğitimsiz bırakmanın, acımasız bir siyaset olduğunu kaydeden Elcil, “Türkiye gibi binlerce insanı suçsuz yere hapse atan bir anlayıştan da ancak bu beklenmektedir.” ifadelerine yer verdi. 

“Bazı okulların hâlâ öğretmen beklemesine rağmen, mazeret üreten Eğitim Bakanlığı’na eğitimin ciddi bir iş olduğunu hatırlatmak isteriz” diyen Elcil, bu çerçevede 15 Ekim Pazartesi gününe kadar eksik öğretmeni olan okullardaki sıkıntılar giderilmediği takdirde, uyarı grevlerine başlayacaklarını açıkladı.

ÖĞRETMEN EKSİKLİĞİ OLAN OKULLAR

Elcil, eksik öğretmeni olan okulları şöyle açıkladı:

Dörtyol İlkokulu, Güvercinlik İlkokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Karakol İlkokulu, Ulukışla İlkokulu, Esentepe İlkokulu, Şht. Salih Terzi İlkokulu, Beylerbeyi İlkokulu, Yeni Boğaziçi İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, Geçitkale İlkokulu, Alasya İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Yedikonuk İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Ağırdağ İlkokulu, Gaziköy İlkokulu, Şht. Zeki Salih İlkokulu, Alayköy İlkokulu, Şht. Tuncer İlkokulu, Kumyalı İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Büyükkonuk İlkokulu, Ziyamet İlkokulu.

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Anahtar Kelimeler:
KTÖSEğitim BakanlığıŞener ElcilGündemKıbrıs
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