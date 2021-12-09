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KTSO: Halkın ihtiyaç duyacağı ürünlerin raflardan eksik olmaması için çalışmaya devam edeceğiz

KTSO, halkın ihtiyaç duyacağı ürünlerin hiçbir zaman raflardan ve pazardan eksik olmaması, özellikle yerli ürünlerin satış noktalarında ön planda olması için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

09 Aralık 2021 Perşembe 18:37
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KTSO: Halkın ihtiyaç duyacağı ürünlerin raflardan eksik olmaması için çalışmaya devam edeceğiz
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan (KTSO) yapılan yazılı açıklamada, dünya genelinde yerel üretime karşı sahiplenme, üretimin geliştirilmesi ve korunmasına yönelik somut çalışmalar yapılırken, güçlü ekonomilere sahip ülkelerin, arz zincirinde yurt dışına olan bağımlılığın kırılganlığa neden olduğunu, milli güvenlik ve ekonomiyi korumak açısından kritik önemdeki ürünlerin içeride de üretilmesi gerektiği vurgulandı.

“Ülkelerin temel gıda, içecek, ilaç ve temizlik ürünlerinde dışa bağımlılığını mümkün olduğunca azaltmaya çalıştığı bir ortamda, KKTC hükümetinden yerli üretimi koruyan enstrümanların kaldırılması için kamuoyu oluşturulmasını halkın takdirine bırakıyoruz” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sanayi sektörü bağımlılığımızı azaltan ve istihdama büyük katkısı olan ülke ekonomisi için çok önemli bir sektördür. Sanayi sektörü 2.025 adet İşyeri ve 13.600 çalışanı ile ülkemizde üretilen mal ve hizmetler içinde % 9,6 paya sahiptir ve turizm, yükseköğrenim gibi lokomotif sektörlerimiz için alt yapı oluşturmaktadır. İhracatın dolayısıyla milli gelirimizin artırılması için Kıbrıs Türk Sanayi Odası 2022 yılını ihracat yılı olarak ilan ederek ülke ekonomisi ve mali bütçesi için çok değerli bir hedef ortaya koymuştur. Tüm sektörlere ait ürünlerimiz ülkemizde yüksek kapasitede üretilmekte ve uygun fiyatlarla tüketiciye sunulmaktadır.”

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