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KTSO:”Jeneratör değil, yenilenebilir enerji hedeflenmeli”

 Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), elektrik enerjisi politikalarında jeneratörün değil, yenilenebilir enerjinin hedeflenmesi gerektiğini kaydetti.

14 Eylül 2018 Cuma 14:26
KTSO:”Jeneratör değil, yenilenebilir enerji hedeflenmeli”

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, elektrik piyasasının geleceğini planlarken, Türkiye’den enterkonnekte elektrik kablosunun getirilmesi ve yenilenebilir enerji üretiminin artırılmasının hedeflenmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, ülkede yenilenebilir enerji yatırımlarına daha fazla oranlarda yatırım imkanı sağlayabilecek, sürdürülebilir, arz güvenliği olan ve kaliteli elektrik piyasası kurulmasının en önemli unsurunun, Türkiye’den çift taraflı çalışabilecek enterkonnekte elektrik kablosu projesi olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, “Bu kapsamda KKTC’de elektrik piyasasının geleceğini planlarken, Türkiye’den enterkonnekte elektrik kablosunun getirilmesi ve yenilenebilir enerji üretiminin artırılması haricinde, her hangi başka bir modelin hayata geçirilmesi, elektrik fiyatlarını ucuzlatmayacağı gibi döviz ve petrol fiyatlarına bağımlılığı artıracaktır” denildi.

Açıklamada, elektrik konusunda vizyonun gündüz ürettiği yenilenebilir enerjiyle büyük oranda tüketimini karşılayan, üretim fazlasını Türkiye’ye ve hatta Güney Kıbrıs’a pazarlamak ve gece ihtiyacı oranında bu enerjiyi temin etmek olması gerektiği belirtildi.

Ülkede enerji tüketiminin arttığına dikkat çekilerek, yeni jeneratörlere ihtiyaç olmaması için dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralandı:

“Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında yaşanan ve ilerleyen dönemlerde yaşanacak artışlar. Bir başka ifadeyle %5 civarında elektrik tüketiminin arttığı belirtilse de, yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasıyla bu talebin büyük oranda karşılanması. 

Çoklu tarife sisteminin hayata geçirilmesiyle, gündüz yoğun zamanlarda tüketimin gece saatlerine kayması.

Ülkede atıl üretim santrallerinin tam kapasite çalışması. 

Kablo ile elektrik projesinin hayata geçirilmesine yönelik tahmini sürelerin dikkate alınması.

Kısa bir dönem dahi ihtiyaç olması durumunda jeneratör kiralanabileceğinin de değerlendirilmesi

Son zamanlarda yaşanan ekonomik krizin de 2019’daki elektrik tüketimlerini de aşağı yönde etkileme durumu.”

Enterkonnekte elektrik projesinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların desteklendiği belirtilen açıklamada, kablo ile elektrik gelmesine rağmen üretim, iletim ve dağıtım alanındaki yapısal sorunların çözülmemesi durumunda elektrik fiyatlarının yeterince düşmeyeceğine dikkat çekildi.
Açıklamada, “KKTC’nin, elektrik piyasasını enterkonnekte elektrik kablosu ve yenilenebilir enerji yatırımları ekseninde planlanmasının ve bu yönde icraatlar yapılmasının, KKTC’deki pahalı elektrik üretimine neden olan jeneratör politikasının son bulmasının zamanı gelmiştir” ifadelerine yer verildi. 

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KTSOElektrik EnerjisiJeneratörYenilenebilir EnerjiGündemKıbrıs
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